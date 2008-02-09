عملیات احداث قطعات پنج و شش بزرگراه بندرعباس - سیرجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عصر امروز با حضور محمد رحمتی وزیر راه و ترابری عملیات احداث قطعات پنج و شش بزرگراه بندرعباس - سیرجان با اعتباری بالغ 550 میلیارد ریال آغاز شد.

مجموع این دو محور با مسافت 116 کیلومتر ظرف مدت زمان 15 ماه با احتساب زمان لازم برای احداث تمامی تونل ها، پلهای مورد نیاز و سایر قطعات اجرایی انجام خواهد شد.

محور بندرعباس - سیرجان به عنوان یکی از استراتژیک ترین محور های ترانزیتی کشور استانهای هرمزگان را به مسیر کریدور شمال - جنوب متصل می کند.

تا کنون 77 کیلومتر از این محور 320 کیلومتری به صورت بزرگراه مورد بهره برداری قرار گرفته و تا پایان برنامه چهارم توسعه این محور بطور کامل عملیاتی خواهد شد.

با بهره برداری کامل از این پروژه بخش وسیعی از مشکلات حمل و نقل ترانزیتی کشور در این مسیر مرتفع و هرمزگان می تواند در سایر بخش های توسعه ای نیز از جمله گردشگری ایمن به توسعه پایدار دست یابد.

تا 10 ماهه ابتدایی سالجاری بیش از 470 میلیارد ریال در این محور هزینه شده است.