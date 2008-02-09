چهار طرح فرهنگی در سیاهکل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، این طرح شامل، طرح آبرسانی به 48 خانوار پینوند، خانه فرهنگ توتکی، پایگاه مقاومت، خانه فرهنگ روستایی خرارود سیاهکل است.

برای اجرایی این تعداد طرح بیش از 400 میلیون ریال هزینه شده است.

فرماندار سیاهکل در مراسم بهره برداری از پروژه های دهه فجردر این شهرستان اعلام کرد: انقلاب اسلامی با ساقط کردن حکومت پهلوی بنای یک حکومت مردم سالاری مبتنی بر ارزشهای انسانی را پایه گذاری کرد.

محمد آقاجان زاده افزود: با استقرار نظام اسلامی ملت ایران راه پیشرفت خود را یافت و این ایستادگی و حرکت مستمررو به جلو ملت ایران در 28 سال گذشته عامل عزت نظام اسلامی گردید.

وی یاد آورشد: راهپیمایی 22 بهمن به عنوان عرصه پرشور حضور مردمی در مقابل نگاههای جهانی، عزت و اقتدار نظام را به همراه دارد و شرکت معنی دار همه آحاد جامعه دراین همایش ملی یک ضرورت است.