اجرای 10 نقالی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش آئینی سنتی و نقالی "انقلاب تا فجر" اعلام کرد این تعداد نقالی که در ایام دهه مبارک فجر در سطح مدارس 22‌گانه شهر تهران اجرا شده قرار است روز 22 بهمن در مسیر راهپیمایی این روز باشکوه اجرا شود.

نقالی‌هایی که در مسیر راهپیمایی 22 بهمن اجرا می‌شوند عبارتند از "نقل یک سرباز"، "سیاوش معاصر"، "‌روزشمار تاریخ"، "10 شب سپید"، "میدان ژاله یا شهدا"، "زمستانی با بوی بهار"، "حدیث حجاب" و...

همایش آئینی سنتی و نقالی "انقلاب تا فجر" از 12 تا 22 بهمن در مدارس تهران برگزار می‌شود.