برای کمک به قهرمانی پرسپولیس آمده ام/ خوشحالم اولین گلم تیم را از شکست نجات داد

ماته دراگه چویچ مهاجم 28 ساله اهل کرواسی که با گل تساوی بخش خود مقابل ابومسلم ، پرسپولیس را از یک شکست خانگی نجات داد با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : خوشحالم که اولین گلم برای پرسپولیس بسیار کارساز بود و باعث شد تیم از یک شکست خانگی رهایی یابد . پرسپولیس تیم بزرگ و یکپارچه ای است و مطمئنم در نیم فصل دوم با ارائه بازیهای زیبا و انسجام تیمی می توانیم مقام قهرمانی را بدست آوردیم و دل میلیونها طرفدار پرسپولیس را شاد کنیم .

دراگه چویچ تاکید کرد : از اینکه به پرطرفدارترین تیم آسیا پیوسته ام بسیارخوشحالم و امیدوارم با این تیم بتوانم درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یابم .

وی در مورد دیدار با ابومسلم گفت: ما در نیمه اول نمایش ضعیفی داشتیم وکاملا غافلگیر بازی خوب حریف شدیم اما در بین دو نیمه بازیکنان مصمم شدند که این شکست را جبران کنند و خوشحالم من هم توانستم سهمی در تغییر نتیجه بازی و کسب یک امتیاز این بازی داشته باشم.



ماته دراگه چویچ درتیم ملی زیر21 سال کرواسی توپ زده و سابقه عضویت درباشگاههای پرت استرالیا، هایدوک اسپیلت و دینا موزاگراب کرواسی را دارد و با پیراهن دینامو زاگراب به تیم ملی ایران گل زده است .



فریبرزکریمی مدیر برنامه های این بازیکن کروات نیزگفت : ماته دراگه چویچ که سوابق بسیاری خوبی در گلزنی دارد با فیزیک بدنی مناسب و هوش و زیرکی بالایی که دارد می تواند به خط حمله پرسپولیس کمک کند و درکنارخلیلی و نیکبخت واحدی مثلث هجومی پرسپولیس را تشکیل دهد.



وی افزود : قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس شش ماهه و تا پایان فصل جاری بوده که پس از پایان آن درخصوص تمدید آن تصمیم گیری خواهیم کرد . درحال حاضرهمه هدف و تلاش این بازیکن اجرای بازی قدرتمندانه و قهرمانی با تیم پرسپولیس در فصل جاری لیگ برترخواهد بود.