آنکارا هیچ چشم داشتی به خاک عراق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اردوغان گفت که کشورش تا پیروزی در برابر تروریسم به مبارزه با حزب کارگران کردستان ادامه خواهد داد.

اردوغان که برای شرکت در کنفرانس امنیت به مونیخ سفر کرده، افزود : اجازه بدهید این نکته را در موضع کشورم روشن کنم که ما تا پیروزی نهایی به مبارزه خود با پ.ک.ک ادامه خواهیم داد.

این اظهارات در پی حملات اخیر ارتش این کشور به شمال عراق و بمباران مواضع پ.ک.ک صورت می گیرد، اقدامی که مورد مخالفت آمریکا قرار گرفته است.

اردوغان در عین حال با تاکید بر احترام آنکارا به تمامیت ارضی عراق تصریح کرد:"ترکیه حتی به یک ذره از خاک عراق هم چشم ندوخته است و آن را متعلق به مردم عراق می داند".

نخست وزیر ترکیه همچنین در این سخنرانی بار دیگر عضویت امتیازی ترکیه در اتحادیه اروپا را که آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آن حمایت می کنند رد کرد و بار دیگر بر تمایل آنکارا بر عضویت کامل در این اتحادیه تاکید کرد.

وی گفت که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سبب خواهد شد تا این اتحادیه همپیمانی با ثبات در خاورمیانه داشته باشد.