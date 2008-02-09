اذعان بولتون به بی تاثیر بودن قطعنامه ها علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی مؤسسه "امریکن اینترپرایز"، جان بولتون پژوهشگر ارشد این موسسه بدون توجه به شفاف سازی کامل ایران مدعی شد: نگرانی اصلی در این واقعیت نهفته که ایران هیچ وقت به طور کامل درباره فعالیت های چندین ساله خود و اهداف آن توضیح نداده، یافته های خود را از آژانس پنهان نموده و در بسیاری از مواقع عمداً اطلاعات اشتباه در اختیار بازرسان آژانس قرار داده است که طبیعتاً دیگر کشورها نگرانند که شاید اهداف آنها صلح جویانه نباشد.

وی در ادامه در یاس از مواضع قاطع و قانونی ایران گفت: متاسفانه ایران به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد بی اعتنائی کرده و از تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم امتناع ورزیده است. طبیعتاً این شورا نیز، ایران را برای سرپیچی از رای خود مورد تحریم قرار داده است، اما ضعف این تحریم ها سبب شده است، که ایران همچنان به توسعه فعالیت های هسته ای خود ادامه دهد.

وی در رابطه با بهانه های آمریکا برای تصویب قطعنامه سوم با وجود بی فایده بودن آن اظهار داشت: به نظر من قطعنامه سومی که توسط شورای امنیت در دست بررسی است، حتی در صورت تصویب تاثیری بر دست کشیدن ایران از ادامه برنامه هسته ای خود نخواهد داشت، زیرا معتقدم تا زمانی که روسیه و چین ایران را زیر چتر حمایت خود بگیرند، شورای امنیت موفقیتی در تحمیل تحریم های سنگین و معنا دار اقتصادی یعنی تحریم هایی که قادر به تغییر رفتار ایران باشد، نخواهد داشت.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در خصوص سیاستهای حساب نشده آمریکا در افغانستان و عراق، و تاثیر آن بر ایران، گفت: آمریکا دو تهدید بزرگ برای موجودیت انقلاب اسلامی را یعنی طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق از بین برد فکر می کنم انقلاب اسلامی مدیون آمریکا است.

وی همچنین در تداوم اتهامات خصمانه مقامات آمریکا علیه ایران در حالتی خیالپردازانه مدعی شد: البته من معتقدم که ایران قبل از اینها مسیر خود را هم در زمینه برنامه هسته ای و هم در حمایت از تروریسم بین المللی، برنامه ریزی کرده بود. در عین حال فکر می کنم که ادامه این مسیر برای ایران دردسر ساز خواهد بود، مگر اینکه سیاست خود را تغییر دهد. اما به نظر من این رژیم دست به چنین کاری نمی زند. بنابراین به شخصه امیدوارم که مردم ایران راهی را برای جایگزینی آن با رژیمی جدید پیدا کنند، تا صدایی در حکومت خود داشته باشند.

بولتون در پاسخ به سؤالی در ارتباط با اظهارات جنگ طلبانه اش علیه ایران، ضمن طرح این ادعا که ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است، تصریح می کند: بنظر من استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با برنامه هسته ای ایران، اقدامی ایده آل و جذاب نیست.

این کارشناس نومحافظه کار آمریکایی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و نقش نظامی گری آمریکا در چند سال گذشته در آن می گوید: شخصاً فکر نمی کنم سیاست خارجی نقش چندان مهمی را در این انتخابات ایفا کند، بلکه سیاست داخلی نقش مهمتری را خواهد داشت، که البته بجا هم هست، اما معتقدم که سیاست خارجی و دفاع ملی باید نقش مهمتری در این انتخابات داشته باشند و مردم باید با درنظرگیری این مهم، با دقت بیشتری رئیس جمهور آینده را برگزینند.