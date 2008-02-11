کارآمدی بهداشت کارگری شهرداری ساری افزایش خواهد یافت

سید جمال باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری شهرداری ساری، کارآمدی بهداشت کارگری شهرداری مرکز استان بر اساس متد علمی رو به گسترش است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون یک کارشناس خبره در بهداشت محیط و حرفه ای امور مربوط به کارگران را پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی شورای شهر ساری با اشاره به اینکه بهداشت کارگری تنها مختص معاینات دوره ای نیست، تصریح کرد: آموزش دائمی و مستمر مرتبط با بهداشت روانی باید به کارگران شهرداری افزایش یابد.

باقری با بیان اینکه باید آموزش نکات ایمنی و حرفه ای بهداشت در محیط کار رعایت شود، یادآور شد: پیمانکاران و کارفرمایان باید به تامین بهداشت و مسائل رفاهی کارگران توجه کنند.

وی از افزایش نظارت شورا بر رعایت حقوق قانونی بهداشت روانی کارگران شهرداری خبر داد و گفت: پیمانکاران باید حداقل دستمزدها را در پرداخت دستمزد برای قشر زحمتکش کارگر لحاظ کنند.