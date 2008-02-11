دیدگاه حرفه ای تشکیلات حرفه ای می خواهد / تغییرات در تیم ملی طبیعی است

حبیب الله ناظریان در مورد قبول مسئولیت تیم های ملی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهارداشت: به کتیرایی گفتم که همانند یک برادر در خدمت شما و کاراته ایران هستم چرا که افتخار می کنم از خانواده بزرگ کاراته هستم ولی ایشان اصرار داشتند که به خاطر همین کاراته این مسئولیت را قبول کنم.

وی در مورد برنامه های تیم ملی گفت: یک برنامه مدون و دقیق را طراحی کرده بودم که اگر خودم نمی توانم مسئولیت قبول کنم حداقل با این برنامه کمکی کرده باشم که آقای کتیرایی اعلام داشت باید خود این برنامه را اجرا کنم.

ناظریان در تشریح این برنامه ها گفت: اگر کار اصولی باشد ، حاشیه ها کم شده و نیروها برای پیشرفت تمرکز می کنند و نتیجه آن می شود که تلاش خانواده کاراته ، مربیان ، داوران ، قهرمانان، فدراسیون و سازمان تربیت بدنی نتیجه مثبت خواهد داد. همه چیز باید هماهنگ با هم باشد اگر کار حرفه ای است باید تشکیلات نیز حرفه ای باشد که یک کاراته کا از زمانی که وارد اردو می شود اهمیت کار را تا زمان پایان مسابقات درک کند.

وی ادامه داد: ما باید بدانیم چه می خواهیم تا براساس نیازهای خود حرکت کنیم ، کاراته ایران با تلاش فراوان به این جایگاه رسیده است و ما باید بکوشیم با حفظ این جایگاه آن را ارتقاء دهیم که مطمئن هستم با دیدگاه حرفه دای کتیرایی این چنین نیز خواهد شد.

مدیر تیم های ملی کاراته درپایان پیرامون تغییرات احتمالی در کادر فنی گفت: من یک برنامه مدون و دقیق دارم که البته تغییرات طبیعی است ولی تا مشخص نشدن تمام برنامه ها هیچ چیز را اعلام نخواهیم کرد کرد چرا که قصد ایجاد حاشیه نداریم ما می خواهیم به کاراته کمک کنیم نه این که مشکلات را دو چندان کنیم.