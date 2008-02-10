دولت و سازمان تربیت بدنی در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالتی ندارند

محمد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: انتشار اخباری در این زمینه که هیئت دولت مخالف حضور خاویر کلمنته در ایران است، با شطینت افرادی منتشرشده است که طی 2 سال گذشته همین اخبار دروغ را انتشار داده و با ارسال آن به فدراسیون جهانی فوتبال، مشکلاتی را برای فوتبال ایران به وجود آوردند.

وی ادامه داد : در حال حاضر هم احساس می کنیم آنهایی که ظرف یک سال و نیم گذشته نتوانستند به هیچ کدام از وظایف شان درست عمل کنند در صدد تخریب فعالیت های فدراسیون فوتبال و ایجاد مشکلاتی در راه حضور خاویر کلمنته در ایران هستند تا شاید با این کار به نوعی ناکامی های خود در زمان اداره فدراسیون فوتبال را جبران کنند.

سخنگوی سازمان تربیت بدنی در ادامه افزود: اینها که فوتبال یک و نیم سال در اختیارشان بوده است، زمانی که فدراسیون فوتبال برای عقد قراردا با خاویر کلمنته در حال مذاکره بود با وی تماس گرفتند که در صورت امضا قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران حق خروج از کشورمان را نخواهد داشت.

وی فعالیت این افراد را با اهداف سیاسی و شخصی عنوان کرد و گفت : اینها عنوان می کنند که فوتبال را رها کرده اند و دیگر تمایلی به حضور در این عرصه ندارند اما نمی توانند از فوتبال جدا شوند چرا که هرچه دارند از فوتبال است.

آخوندی با تاکید بر اینکه افراد یاد شده با خوراک دادن به رسانه های جناح خود که اکثرا مخالف دولت هستند به دنبال مطرح کردن مسائل سیاسی هستند، افزود : سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی اصلی ورزش دخالتی در امور جاری فدراسیون ها ندارد. مجمع فدراسیون ها برگزار می شود که با انتخاب رئیس و اعضا هیئت رئیسه این امور به عهده آنها واگذار می شود. در این بین سازمان تربیت بدنی در کار فدراسیون ها دخالت نمی کند بلکه اصولی دارد که بر سیاست های کلی ورزش مشتمل می شود و فدراسیون ها می بایست بر اساس آن حرکت کنند.

وی پیرامون کلیات مورد نظر سازمان تربیت بدنی برای عقد قرارداد با خاویر کلمنته گفت: اینکه یک مربی در شان فوتبال ایران انتخاب شود و بتواند با استفاده از پتانسیل و امکانات موجود در فوتبال ایران، فدراسیون را در دست یابی به اهداف بلند مدت خود یاری رساند، کلیات مورد نظر ما برای انتخاب مربی تیم ملی است. حال آنکه فدراسیون فوتبال چه کسی را برای این منظور انتخاب کند بر عهده اعضا هیئت رئیسه و رئیس این فدراسیون است.

آخوندی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان تربیت بدنی در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت ندارند، گفت : ما در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت نداریم و این که کلمنته با فدراسیون فوتبال به توافق می رسد یا خیر مهم نیست . تاکید ما بر این است که سرمربی تیم ملی فوتبال بر اساس معیارهای مورد نظر مشخص شود.

سخنگوی سازمان تربیت بدنی افرادی که در باب حضور خاویر کلمنته در فوتبال ایران اظهارنظر می کنند را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: نخست گروهی هستند که دلسوزانه مسائل را نقد می کنند که نظراتشان محترم است و باید مورد توجه مسئولان فدراسیون فوتبال قرار گیرد. گروهی دیگر که منافع شان را در فوتبال کشور از دست داده اند نیز با شطینت حتی به دنبال شکست تیم ملی هستند.

وی تصریح کرد : در کنار اینها هم هستند کسانی که در زمان فعالیت خود در فدراسیون فوتبال نتوانستند به وظایف شان عمل کنند و امروز با مطرح کردن بحث های سیاسی در صدد تضعیف دولت و استفاده ابزاری از این مسائل برای جناح خود هستند. در حالی که ما کلا مخالف دخالت سیاست در ورزش هستیم و هدف مان اعتلای ورزش و فوتبال کشور است.