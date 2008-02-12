تشدید گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر شیمیایی

دکتر سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی آسیب های اجتماعی جوانان اشاره کرد و افزود: طی سالهای گذشته مطالعات گسترده ای در ارتباط با آسیب های اجتماعی مرتبط با جونان انجام شده که نتیجه آن نگرانی از شدت گرایش به سمت مواد مخدر شیمیایی توسط قشر جوان است.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران تصریح کرد: مصرف قرص های اکستازی و اعتیاد به مواد شیمیایی فراتر از مواد مخدر ، پدیده ای است که طی سالهای اخیر شدت گرفته است و این امر می طلبد که برای حل این معضل فکر اساسی اندیشیده شود.

وی فقدان روابط نزدیک میان والدین و فرزندان را یکی ازعلل گرایش جوانان به سمت مواد مخدر عنوان کرد و افزود: بررسی وضعیت خانوادگی درصد بالایی از جوانانی که به سمت مواد مخدر و به خصوص از نوع شیمیایی گرایش پیدا کرده اند، نشان می دهد که روابط چندان مناسبی میان آنان و والدینشان برقرار نیست.