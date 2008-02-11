دکتر محمد باقرهوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی به جد دنبال فراهم نمودن شرایط لازم برای استفاده بیماران خاص از کارت هوشمند است.

مدیر عامل مرکز درمانی پزشکی بیماران خاص گفت: تجهیز داروخانه ها به کارت خوان هوشمند به طور حتم زمان بر است اما بنا است از سال آینده امکان استفاده از این کارت برای بیماران خاص فراهم شود.

وی اظهار داشت: کارت هوشمند تمامی بیماران خاص توزیع شده اما در حال حاضر امکان استفاده از این کارت فقط در یک استان فراهم است . بیماران خاص در شرایط حاضر نیز بدون استفاده از کارت هوشمند می توانند از طریق دفترچه بیمه ، خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

هوشنگی خاطر نشان کرد: تا زمانی که امکان استفاده از کارت هوشمند برای تمامی بیماران خاص فراهم نشود ، این بیماران دفترچه بیمه را در اختیار خواهند داشت.

