به گزارش خبرنگار مهر، معرفی فهرست نامزدهای بخش سودای سیمرغ: مسابقه سینمای ایران از اتفاقاتی است که هر سال واکنش‌هایی قابل انتظار در پی دارد. همواره عده کثیری به نامزدهای معرفی شده اعتراض دارند و با تحلیل‌های خود موارد اشکال داوران را برجسته و بازمانده‌ها را صاحب ارزش‌هایی بیشتر تلقی می‌کنند. عده‌ای اندک هم بر انتخاب داوران صحه گذاشته و مهر تأییدی بر قرار گرفتن برگزیدگان خود در فهرست نهایی می‌زنند.

اما ورای این واکنش‌های قابل انتظار و سلیقه‌ای، شاید کمتر کسی فارغ از سلیقه شخصی به تحلیل این فهرست رنگین بپردازد و مباحث تخصصی و کارشناسی درباره نامزدها و جاماندگان را مورد نقد قرار دهد. شاید این اصل مهم و البته اجتناب‌ناپذیر هنوز جای پای خود را محکم نکرده که بپذیریم هر انتخابی محصول سلیقه "این چند نفر داوران" است، نه بیشتر. هر چند برخی انتخاب‌های مصلحت‌اندیشانه را هم نباید از قلم انداخت که باز هم مصلحت‌اندیشی "این چند نفر" است.





بایگان نامزد بهترین بازیگر زن مکمل و فروتن نامزد بهترین بازیگر مرد

بهترین فیلمبرداری:

در این بخش محمد آلادپوش "به همین سادگی"، علیرضا زرین‌دست "فرزند خاک"، حسین جعفریان "دیوار"، محمدرضا سکوت "استشهادی برای خدا" و تورج منصوری "آواز گنجشک‌ها" برای دریافت سیمرغ بلورین رقابت می کنند. فیلمبرداری سهل و ممتنع آلادپوش برای هماهنگ شدن با جنس زنانه قصه و البته کارگردانی جزئی نگرانه میرکریمی در "به همین سادگی" را می توان دلیل خوبی برای حضور این فیلمبردار در فهرست برگزیدگان دانست.

تجربه سالیان زرین دست در فیلم دفاع مقدسی "فرزند خاک" و فیلمبرداری خاص جعفریان در "دیوار" که بخش اعظم آن متکی بر صحنه های موتورسواری کاراکترها بر دیوار مرگ است، از گزینه های قابل انتظار در فهرست کاندیداهای فیلمبرداری هستند. هر چند فیلمبرداری سکوت در "استشهادی ..." را باید نقطه ای برجسته تلقی کرد که شرایط سخت فیلمبرداری در برف و سرما بالتبع کار او را سخت تر کرده و مورد توجه داوران هم قرار داده است.

در این میان منصوری با مهارتی که در "آواز گنجشک ها" از خود به نمایش می گذارد و در چند نمای خاص ویژگی های کار خود را به رخ می کشد، در رقابتی تنگاتنگ با سکوت قرار می گیرد. نماهای هوایی و البته چند نمای تکان دهنده از واژگون شدن بشکه ماهی های سرخ بر سنگفرش پیاده رو، برخی از زیبایی های کار خاص منصوری در این فیلم هستند.

بهترین تدوین:

در این بخش حسن حسندوست "آواز گنجشک‌ها"، "باد در علفزار می‌پیچد"و "دیوار"، مهدی حسینی‌وند "فرزند خاک" و بهرام دهقانی و رضا شیروانی "هامون و دریا" با یکدیگر به رقابت می پردازند. حضور حسندوست با سه فیلم مختلف که هر کدام ریتم و سبک خاصی در تدوین می طلبد، از موارد مهم حضور این تدوینگر در فهرست برگزیدگان است.

تدوین "آواز ..." با ریتمی کند و برآمده از زندگی روزمره، تدوین "باد در ..." با ریتمی برخاسته از قصه عاشقانه و بدوی فیلم و تدوین "دیوار" با توجه به کثرت صحنه های موتورسواری بر دیوار مرگ و ریتمی تند که این قصه می طلبد، از موارد تحسین برانگیز کار حسندوست هستند.

* بهترین موسیقی متن:

در این بخش فردین خلعتبری "هامون و دریا"، محمدرضا درویشی "آتش سبز"، حسین علیزاده "آواز گنجشک‌ها" و محمدرضا علیقلی "به همین سادگی" و "شب" برای دریافت سیمرغ بلورین نامزد شده اند. امسال حضور بزرگانی از حیطه موسیقی برای آهنگسازی فیلم ها را باید از نقاط مهم این بخش محسوب کرد.

علیزاده در "آواز ..." می تواند فضایی اصیل و البته معنایی بر زندگی ساده و روزمره یک مرد حاشیه نشین حاکم کند. بخصوص تلفیق خاصی که موسیقی وی با حضور مفهومی شترمرغ دارد، در سکانس پایانی برجسته می شود. وقتی رقص جفتگیری شترمرغ بدل به حرکاتی آهنگین و معنایی می شود و موسیقی علیزاده در ایجاد این فضا نقش مهمی ایفا می کند.

علیقلی با دو فیلم رئال "به همین ..." و "شب" به نوعی کاری سهل و ممتنع انجام داده و توانسته فضا و حال و هوای حاکم بر هر دو کار را با موسیقی خود تعمیق بخشد. هر چند حضور خلعتبری با موسیقی "هامون ..." که به نوعی ادای دین به موسیقی نواحی منطقه خراسان است و درویشی در "آتش سبز" که ارجاع به فرهنگ کهن ایران باستان می دهد، از نقاط مهم آهنگسازی در سینمای ایران هستند.

* بهترین بازیگر زن نقش مکمل:

در این بخش افسانه بایگان "کنعان"، مریم بوبانی "محیا"، نیره فراهانی "به همین سادگی"، نیوشا ضیغمی "حس پنهان" و مهتاب نصیرپور "فرزند خاک" با یکدیگر به رقابت می پردازند. بایگان در "کنعان" را باید غیرقابل پیش بینی ترین حضور زن مکمل در جشنواره امسال دانست.

بایگان به نحوری غیرقابل انتظار در نقش آذر ایفای نقش کرده و می تواند در کارنامه خود نقطه اوجی بیافریند که ظرایف شخصیت پردازانه فیلمنامه در بازی خاص او تأثیر بسزایی دارد. درباره بازی بوبانی در "محیا" شاید بتوان تنها عنوان نقش او را دلیل حضور در این فهرست دانست. بازی در نقش یک زن غسال که البته از این مهارت او هیچ کنش و جلوه ای در بازی اش دیده نمی شود و ... او همان زن محروم و تخت همیشگی است که در چند سکانس محدود برای سرنوشت دخترش نگران است نه بیشتر.

شاید به خاطر آوردن فراهانی در " به همین ..." در اولین مرحله ساده نباشد و این وجه هم از حل شدن او در کلیت فیلم می آید. او آنچنان در نقش مادری که برای ازدواج دخترش دلنگرانی های خاص خود را دارد، باورپذیر ظاهر می شود که می توان او را در قالب یک مادر ایرانی سنتی پذیرفت و دلمشغولی های ظریف او را هر چند عام، پذیرفت. وقتی او گوشواره جدید خود را به طاهره نشان می دهد و نگران است که مبادا کوچک باشد و (به چشم نیاید!)

مطرح کردن هر حرفی درباره بازی ضیغمی در "حس ..." و اصلاً حضور او در سینمای ایران به نظر کاری عبث و بیهوده می آید. جوانی که در جایی که باید، نایستاده و تکرار نامتناسبی حضور او با سینمای ایران، ذکری مکرر است. او در "حس پنهان" مانند قبل زنی است متجاوز با روحیات برآمده از فیزیکش نه هیچ چیز دیگر. نصیرپور هم در یکی از دو فیلم دفاع مقدسی حاضر در جشنواره توانسته پس از غیبتی که از "به نام پدر" داشت، حضوری موفق را تجربه کند.

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل:

در این بخش سیاوش چراغی‌پور و مهران مدیری "همیشه پای یک زن در میان است"، محمد کاسبی "دیوار"، محسن طنابنده "استشهادی برای خدا" و حسن نجاریان "فرزند خاک" برای دریافت سیمرغ بلورین کاندیدا شده اند. مدیری در کمدی فانتزی "همیشه ..." بازیگری است که به جهت حضور پررنگ در طنزهای تلویزیونی به نوعی کاری سخت در پیش داشته است.

بازی در نقش یک وکیل فانتزی با تئوری، ظاهر و مشغولیت های عجیب و غریب، به نظر می آید کمترین نسبت را با این بازیگر دارد. ولی او توانسته با تغییر در تونالیته صدا تا نوع بازی، از کلیشه خود، تیک های کلامی و بازیگری و ... خاص خود فاصله بگیرد و از این شخصیت فانتزی تصویری هر چند اغراق شده ولی تازه ثبت کند. چراغی پور هم در ادامه حضور موفق خود در نقش کاراکترهای مکمل آذری زبان، حضوری باورپذیر و قابل انتظار دارد.

کاسبی در "دیوار" حضوری ملموس دارد ولی وجهی متفاوت از حضور گرم خود در مجموعه های تلویزیونی "خوش رکاب" و ... به چشم نمی خورد. در این میان باید حضور طنابنده را که شاید کمتر به عنوان بازیگر مورد توجه قرار گرفته، نقطه قوت این فهرست دانست.

بازی او در نقش روحانی یک روستای دورافتاده که مسئولیت هایی چندگانه و در عین حال شیرینی و گرمای خاصی دارد، از اتفاقات خوب در حیطه بازیگری سینمای ایران است. او با کمک چهره پردازی، طراحی لباس و البته فیلمنامه ای که خودش هم در نگارش آن شراکت داشته، تصویری تازه از چهره کلیشه شده روحانی در سینمای ایران ثبت می کند.

بهترین صدا:

در این بخش بهمن اردلان "کنعان"، محمدرضا دلپاک و یدالله نجفی "آواز گنجشک‌ها"، ایرج شهزادی "آتش سبز"، احمد صالحی "باد در علفزار می‌پیچد" و مهران ملکوتی "به همین سادگی" برای گرفتن تنها سیمرغ بخش صدا با هم رقابت می کنند. تخفیف پیدا کردن سیمرغ های دوگانه این بخش به یکی، از موارد اعتراض و سوال برانگیز فجر بیست و ششم بود که نتیجه در پی نداشت. در این فهرست حرفه هایی چون دلپاک و نجفی با همکاری مشترک، اردلان و ... حضوری خاص دارند.

بهترین طراحی صحنه و لباس:

در این بخش سعید آهنگرانی "دیوار"، عباس بلوندی "فرزند خاک"، شیوا رشیدیان "به همین سادگی"، ژیلا مهرجویی و شعله نواب تهرانی "آتش سبز" و اصغر نژادایمانی "آواز گنجشک‌ها" در فهرست نامزدها حضور پیدا کرده اند. کار مهرجویی و تهرانی در "آتش ..." به جهت نوع قصه اساطیری و ... شاید بیشتر به چشم می آید و شانس بیشتری هم برای انتخاب داشته باشند.





"آتش سبز" نامزد بهترین چهره‌پردازی و طراحی صحنه و لباس

ولی تنوع این فهرست نشان می دهد که کار به ظاهر سهل و ممتنع رشیدیان در "به همین..."، نژادایمانی در "آواز..."، آهنگرانی در "دیوار" و ... هم مورد توجه قرار گرفته و به گونه ای نگاهی همه شمول بر داوری این حیطه حاکم بوده است.

بهترین جلوه‌های ویژه:

در این بخش داود رسولیان "فرزند خاک"، محسن روزبهانی "هامون و دریا" و حسین طلابیگی "پرچم‌های قلعه کاوه" به رقابت می پردازند. رسولیان با فیلم دفاع مقدسی "فرزند خاک" شاید معمول ترین گزینه حاضر در این فهرست است. هر چند قرار گرفتن روزبهانی برای "هامون ..." که مهارت های او بیشتر در طراحی مخاطرات سفر در کویر معطوف شده گزینه ای خاص در این فهرست است. البته طلابیگی با "پرچم های..." که فیلمی درباره تاریخ کهن است کاندیدای قابل پیش بینی این فهرست است.

بهترین چهره‌پردازی:

در این بخش جلال‌الدین معیریان "پرچم‌های قلعه کاوه"، سعید ملکان "آواز گنجشک‌ها" و محسن ملکی "آتش سبز" با یکدیگر رقابت می کنند. حضور معیریان با فیلم تاریخی "پرچم های ..." و ملکی با فیلم اساطیری "آتش ..." از گزینه های قابل انتظار این فهرست هستند که نفر سوم این فهرست نگاه یک وجهی داوران را تعدیل می کند. ملکان با چهره پردازی "آواز ..." نقطه قوت این فهرست است و جالب اینکه او به خاطر کار در فیلمی ساده و امروزی کاندیدا شده و چهره پردازی او از جنسی نیست که در نگاه اول به چشم بیاید.