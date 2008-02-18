انتقاد از حجازی و مسئولان استقلال در صدر / سهم اندک ورزش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحلیل محتوای سه ماهه سوم سال 1386 از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها و معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

در این تحلیل محتوا روزنامه های ابرار ورزشی، ایران ورزشی، گل، نود، کیهان ورزشی، خبر ورزشی، جهان فوتبال، البرز ورزشی، استقلال جوان، پاس جوان و پیروزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که برخی از نتایج این تحلیل به شرح زیر است:

* 100 درصد تیترهای اول و دوم روزنامه های ورزشی به "فوتبال " اختصاص یافته است. دلیل این امر حساسیت مسابقات لیگ برتر، جام باشگاه های آسیا و اروپا، یورو 2008 و بازی های تیم ملی بوده است.

* بیشتر تیترهای اول و دوم روزنامه های ورزشی مورد بررسی دارای ارزش خبری "شهرت - تازگی" و "شهرت" بوده اند.

* بیشتر شخصیت هایی که در تیترهای اول و دوم تکرار شده اند عبارت بودند از "سپاهان"، "فیروز کریمی" و "استقلال و پرسپولیس".

* تیترهای اول و دوم روزنامه های ورزشی بیشتر دارای جهت گیری "مثبت " بوده و جهت گیری "منفی" تیترها در رده بعدی قرار دارد.

* بیشترین عکس های روی جلد و پشت جلد روزنامه های ورزشی در قطع یک دوم صفحه به چاپ رسیده اند. برخی روزنامه های ورزشی از جمله گل، ایران ورزشی، استقلال جوان و پیروزی نیز مبادرت به چاپ عکس 1 صفحه ای به صورت پوستر ورزشی نموده اند. بیشتر عکس ها "رنگی" و بیشتر موضوع آن به "فوتبالیست های داخلی" اختصاص داشته است.

* از لحاظ فراوانی اخبار، 59.6 درصد اخبار مربوط به "فوتبال داخلی" و 22.2 درصد نیز مربوط به "فوتبال خارجی " بوده است. بیشترین اخبار در خبر ورزشی با 3060 خبر و کمترین اخبار نیز در استقلال جوان با 1284 خبر به چاپ رسیده است.

* از لحاظ موضوعات مطالب نیز "گفتگوی مربیان و مسئولان داخلی" با 18.4 درصد، "گفتگوی فوتبالیست های داخلی " با 13.6 درصد و "بازیکنان و مربیان خارجی " با 11.9 درصد و به ترتیب بیشترین حجم موضوعات رابه خود اختصاص داده اند. بش از 60 درصد جهت گیری و رویکرد موضوعات نیز "مثبت " بوده اند.

* سه سبک نوشتاری "گزارش" با 42.5 درصد، "گفتگو" با 30.6 درصد و "یادداشت" با 12.6 درصد به ترتیب بیشترین سبک های نوشتاری را به خود اختصاص داده اند.

* 76 درصد تعلق مطالب چاپ شده در نشریات "داخلی" و 24 درصد دیگر مربوط به رویدادهای "خارجی" بوده است. از لحاظ نوع ورزش بیشتر مطالب مربوط به فعالیت "آقایان" بوده، به طوریکه تنها کمتر از 1.1 درصد مطالب، به ورزش "بانوان" اختصاص یافته است.

* "مربیان و مسئولان فوتبال" با 16.8 درصد و "باشگاه های داخلی" با 14.8 درصد به ترتیب بیش از سایر موضوعات مخاطب قرار گرفته اند. بیش از 62 درصد جهت گیری مربوط به نشانگاهها "مثبت" بوده است.

* بیشترین حجم آگهی در گل با 10.8 درصد و کمترین آن در جهان فوتبال به چاپ رسیده است.

* بیشترین حجم پیام های تلفنی خوانندگان به "انتقاد از حجازی" ، " انتقاد از مسئولان استقلال" و "حمایت از پرسپولیس و مربی آن" اختصاص یافته است. کسب نتایج ضعیف توسط استقلال در لیگ برتر و درخشش پرسپولیس در لیگ از جمله دلایل آن بوده است.