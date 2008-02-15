به گزارش خبرنگار مهر، شیوه بررسی آثار، علل معرفی نشدن داوران، حضور کتابهایی از یک نویسنده (یا مترجم) و یک ناشر در یک رشته خاص به عنوان تنها نامزدهای آن شاخه، عدم معرفی آثاری به عنوان برگزیده یا دست کم تقدیری در 32 رشته جایزه - که 55 درصد کل رشته ها را شامل می شود -، عدم انتخاب کتاب در 72 درصد شاخه های مختلف علوم انسانی و... از جمله سوالهای واگشوده در خصوص مهم ترین جایزه علمی ایران است که با بخشی به نام جایزه جهانی هم همراه است.

جایزه امسال در هیچ کدام از رشته های حقوق، نسخ خطی، ادبیات عرب، تربیت بدنی، زبانهای باستانی و گویشهای ایرانی، دین (در چهار گرایش عرفان و تصوف، کلام و اخلاق، علوم قرآنی و حدیث و کلیات - اسلام)، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی، ادبیات معاصر (در دو شاخه نثر و نظم)، مدیریت و بازرگانی، زبان شناسی، نمایشنامه، اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی، ادبیات زبانهای دیگر، حسابداری و کودک و نوجوان (در سه شاخه دین، شعر و کلیات، هنر و علوم انسانی) اثری را به عنوان برگزیده و یا حتی شایسته تقدیر معرفی نکرد.

به این رشته ها - که مختص حوزه علوم انسانی اند - باید 9 رشته دیگر را هم در سایر حوزه ها اضافه کرد که عبارت اند از پزشکی، هنر (در دو شاخه عکاسی و موسیقی)، زمین شناسی، صنایع، شیمی، مهندسی شیمی، فیزیک، کامپیوتر و مهندسی مواد و معدن.

با حسابی سرانگشتی می توان این آمار را به دست داد:

از میان 53 رشته حاضر در جایزه کتاب سال، 32 رشته هیچ برگزیده ای نداشته و این یعنی مسکوت ماندن 63 درصد از کل حوزه ها در جایزه کتاب سال. همچنین از میان 32 رشته حذف شده، 23 شاخه آن مربوط به رشته های علوم انسانی است و از این جهت هم می توان گفت سهم این حوزه در میان حذف شدگان قریب به 72 درصد بوده است؛ یعنی بیش از دو سوم کل رشته های مغفول مانده.

امسال نیز به رسم چند دوره دیگر، ادبیات معاصر ایران (شعر و داستان) برگزیده و حتی تقدیری نداشتند که این مسئله اگرچه از خالی بودن فضای ادبیات ما از آثار درجه یک و با اهمیت خبر می دهد اما میزان اهمیت دهی کلی به این بخشها را نیز یادآور می شود. به هر حال می شد با انتخابی هر چند تقدیرگونه از میان نامزدهای راه یافته به بخش نهایی و نیز تاکید داوران در بیانیه خود - مبنی بر کمبود آثار برجسته در این حوزه - هم توجه به بخشهای مربوطه را نشان داد و هم هشداری نسبت به وضع موجود ارائه کرد.

اینکه در کشوری چون ایران با سابقه و گذشته فرهنگی درخور و وجود مترجمان و محققان و نویسندگان و شاعران کوشا با نحله های فکری متفاوت هیچ اثری در میدانهای حقوق، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، داستان و شعر حائز کسب رتبه نباشد امری است که باور آن دشوار می آید. کمبود خلق اثر در ایران و در وادی علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست اما تلاشهای صورت گرفته و تولیدهای ماندگاری که به بازار کتاب عرضه شده و برخی از آنها نیز در فهرست نامزدها به چشم می خورد هم قابل کتمان نخواهد بود.

آنچه مشخص است نیاز جامعه امروز ما بیش از هر چیز تولید و ترجمه اندیشه، زمینه سازی برای بروز خلاقیت و نیز صدور باورهای ایرانی به زبانهای دیگر است. با همه سختی و مشقتی که بر سر راه تولید اثر در ایران وجود دارد (از کاهلی ها و سطحی بینی ها گرفته تا مشکلات مالی و ممیزی و...) اهتمام جوایز و تاکید داوران می تواند تائیدی بر ضرورت فوق باشد اما چشم بستن بر عرصه های بنیادین فوق و دل بستن به بخشهایی ویژه و مناسبتی قطعا روندی معکوس را در پی خواهد داشت و دردی را از حوزه های نظری و انسانی دوا نخواهد کرد.

با نگاهی - البته نه از جنس نگاه داورانه - به برخی کتابهای این رشته ها می توان پرسشهایی را در این باره مطرح کرد. به جرات می توان گفت دست کم آثار نامزد در رشته های مختلف علمی که در کتاب سال از آنها با نام شاخه هایی از قبیل علوم اجتماعی، روان شناسی، مدیریت و بازرگانی، زبان شناسی، حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، دین، ادبیات، رمان، شعر، ادبیات کودک و نوجوان و... یاد می شود، از جمله پر تیراژترین کتابها هستند و با وجود بهای زیاد برخی از آنها برای مخاطبان و دانشجویان، از جمله پر مخاطب ترین کتابهای حوزه نشر به حساب می آیند که نقدهایی هم بر آنها در جراید و نشریات نوشته شده است.

یکی از پرسشهای مطرح به دو رشته کودک و نوجوان - شاخه های "شعر" و "علوم و فنون" - بازمی گردد که در آن، آثار یک فرد (مولف یا مترجم) که اتفاقاً توسط یک ناشر هم منتشر شده، تنها نامزد نهایی جایزه کتاب سال بوده است. در اینجا می توان این سوال را پیش کشید که آثار این فرد با آثار چه نویسنده یا مترجم دیگری رقابت می کرده که با وجود سربلند بیرون آمدن از خان نخست داوری، هیچ کدام از آثارشان نه تنها برگزیده نشده که شایسته تقدیر هم دانسته نشده است؟ نکته دیگر اینکه در رشته کودک و نوجوان (شاخه علوم و فنون) اثری برگزیده شده است که نامش در میان نامزدهای نهایی اعلام شده وجود ندارد.

در همین رشته (کودک و نوجوان) اما از شاخه "کلیات، هنر و علوم انسانی" نیز یک ناشر تمام آثار نامزدهای نهایی را به خود اختصاص داد که البته برنده نهایی نداشت.

پیشتر در یادداشتی نوشتیم که با همه حواشی و نقطه نظرهای منتقدانه ای که وجود دارد جایزه کتاب سال مهم ترین جایزه کشورمان است. حاشیه ها و مخالفتها طبیعت برگزاری هر جایزه ای - اعم از خصوصی و دولتی - است اما انتظار از جایزه کتاب سال بیش از اینهاست. در همه جای دنیا جوایز کتاب را در وهله اول با حوزه های علوم انسانی و بویژه رمان و اندیشه می شناسند. می شد حتی با وجود کاستی آثار مطلوب در این حوزه ها یکی از نامزدها را برتر از سایرین دانست و از حرفها و حواشی پیرامون آن نهراسید و معرفی کتاب سال ایرانی را همچنان به عنوان سنتی پایدار و اثرگذار حفظ کرد.