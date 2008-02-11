به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه در دو بخش غزل و سپید برگزار می شود که بخش غزل شامل غزل، مثنوی، رباعی و... و بخش سپید شامل نیمایی و سپید است.

مریم جعفری آذرمانی - دبیر جایزه - در این باره گفت: ابتدا تصمیم بر این بود که این جایزه را برای کتاب شعر برگزار کنیم اما از آنجا که بعضی از شاعران با وجود آنکه سالها فعالیت داشته اند ممکن است کتابی منتشر نکرده باشند، تصمیم بر این شد که داوری روی چند شعر از هر شاعر انجام شود.

خواستاران شرکت در این جایزه می توانند حداقل پنج و حداکثر 10 شعر را فقط در یکی از دو بخش جایزه به نشانی naneveshtehmonzavi@yahoo.com ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا پایان اردیبهشت ماه 87 است و اطلاعات بیشتر به زودی اعلام خواهد شد.

حسین منزوی (1383 - 1325) بیشتر غزل می سرود و از این رو به پدر غزل معاصر ایران شهره بود. او چندی مسئول صفحه شعر مجله ادبی رودکی بود و در سال‌ نخست انتشار مجله سروش نیز با این مجله همکاری داشت.