  1. هنر
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

جایزه شعر حسین منزوی برگزار می‌شود

جایزه شعر حسین منزوی برگزار می‌شود

سایت ادبی نانوشته جایزه ای را با نام و یاد حسین منزوی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه در دو بخش غزل و سپید برگزار می شود که بخش غزل شامل غزل، مثنوی، رباعی و... و بخش سپید شامل نیمایی و سپید است.

مریم جعفری آذرمانی - دبیر جایزه - در این باره گفت: ابتدا تصمیم بر این بود که این جایزه را برای کتاب شعر برگزار کنیم اما از آنجا که بعضی از شاعران با وجود آنکه سالها فعالیت داشته اند ممکن است کتابی منتشر نکرده باشند، تصمیم بر این شد که داوری روی چند شعر از هر شاعر انجام شود.

خواستاران شرکت در این جایزه می توانند حداقل پنج و حداکثر 10 شعر را فقط در یکی از دو بخش جایزه به نشانی naneveshtehmonzavi@yahoo.com ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا پایان اردیبهشت ماه 87 است و اطلاعات بیشتر به زودی اعلام خواهد شد.

حسین منزوی (1383 - 1325) بیشتر غزل می سرود و از این رو به پدر غزل معاصر ایران شهره بود. او چندی مسئول صفحه شعر مجله ادبی رودکی بود و در سال‌ نخست انتشار مجله سروش نیز با این مجله همکاری داشت.

کد مطلب 636238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها