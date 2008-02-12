سید حسن جم جو در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: این مدرسه با 14 سال سابقه به عنوان اولین مدرسه قرآنی در استان شناخته می شود اما کمترین امکانات کمک آموزشی قرآنی برخوردار است.

مدیر مدرسه قرآن چناران گفت: این مدرسه قرآنی با وجود بیش از 300 عضو و به همین تعداد علاقمند غیر عضو تنها دارای 400 نوار کاست، 20 حلقه لوح فشرده، 50 جلد کتاب قرآنی، 100 جلد قرآن عثمان طه، یک دستگاه رایانه و یک دستگاه تلویزیون است.

جم جو گفت: برای ارتقاء کیفی سطحی آموزش مانند دستگاه تکثیر کاست، ویدئوسی دی، رایانه، ضبط صوت و نیز کتابخانه مجهز است.

وی افزود: نداشتن ساختمان مستقل و مناسب مشکل اصلی مدرسه است، و نداشتن نیروی متخصص صوت و لحن و تجوید در واحد بانوان و نیز نقص در چارت سازمانی از دیگر مشکلات است.

جم جو اظهار داشت: مراحل آموزشی مدرسه شامل پنج سطح، با 10 مرحله است که سه ترم با اعطای گواهینامه پایان دوره برگزار می شود.



