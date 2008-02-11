ایران و ترکیه تورنمنت های مشترک گلف برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون گلف ایران در دیدار با احمد آغلو با توجه به برگزاری مسابقات جهانی گلف در مهرماه سال آینده در استرالیا خواستار آمادگی بیشتر ورزشکاران ایران و ترکیه ازطریق برگزاری تورنمنت های مشترک شد که مورد قبول رئیس فدراسیون ترکیه قرار گرفت و مقرر شد تیم های ملی گلف ایران در بخش بانوان و آقایان در تورنمنت های بین المللی ترکیه شرکت کنند تا آمادگی لازم را برای مسابقات بین المللی و جهانی کسب کنند.

رئیس فدراسیون گلف از همتای ترکیه ای خود جهت سفر به ایران دعوت کرد که وی پذیرفت در فصل بهار وی به اتفاق مربی اسکاتلندی ترکیه به ایران سفر و بازیکنان ایران را جهت حضوری بهتر در مسابقات جهانی کمک کنند.

در این دیدار رئیس فدراسیون گلف ترکیه ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت گلف ایران گفت: بودجه سالانه فدراسیون گلف ترکیه یک میلیون دلار است که از طریق دولت، اسپانسر و باشگاهها تامین می شود.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار 9 بازیکن تیم ملی در دانشگاه درس گلف می خوانند که بزودی فارغ التحصیل و به جمع مربیان برتر گلف می پیوندند.