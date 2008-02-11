حسن میرعابدینی - منتقد و محقق ادبی- درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: "پیدایش رمان نویسی تا سال 1320" به جریانهای داستان نویسی، نویسندگان، پاتوقها و نشریات ادبی در این دوره اشاره دارد.

وی افزود: من سعی کرده ام در این کتاب بیشتر بر جریان شناسی داستانی تمرکز کنم و انواع رمان این دوره را از قبیل تاریخی، پلیسی و... برای مخاطب توضیح دهم.

میرعابدینی پیشتر در مجموعه "صد سال داستان نویسی ایران" به جریانهای ادبی این دهه و حتی پیش از آن اشاراتی داشت.

"فرهنگ داستان نویسان ایران" به کوشش حسن میرعابدینی با ویرایش و توضیحات جدید نسبت به چاپ سابق به تازگی توسط نشر چشمه وارد پیشخوان کتابفروشیها شده است.



به گفته این منتقد ادبی، "فرهنگ داستان نویسان" نخستین بار در سال 1374 منتشر شد اما با توجه به اینکه فرهنگها اصولا خاصیتی کامل نشدنی دارند و مرتب افراد جدید و مطالب نو به آنها افزوده می شود، توضیحاتی به آن اضافه شده است.

از میرعابدینی "صد سال داستان نویسی ایران" (چاپ چهارم) توسط نشر چشمه و "هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی" (چاپ دوم) به وسیله کتاب خورشید به تازگی منتشر شده است.