"هنر موسیقی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ماهنامه مطالب متنوعی از رویدادهای اخیر در حوزه موسیقی مطرح و در سرمقاله مطلب تحلیلی درباره کیفیت موسیقی محرم به قلم سردبیرنوشته شده است .

دربخش گزارش ، نگاه ویژه ای به برگزاری نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری شده است، در بخش دیگری از این گزارش چنین آمده است : بازگشایی نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری نه تنها بازگشایی یک نمایشگاه بلکه برداشتم گامی نو در هنر موسیقی ایران زمین بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش مجموع گفتگو با اهالی هنر و گزارش نشست های تخصصی در زمان برپایی این نمایشگاه به نقل از خبرگزاری مهر در این ماهنامه موسیقی منعکس شده است.

خاطراتی از کلاس های آموزش ویلن محمد علی بهارلو به بهانه نخستین سالگرد درگذشت اوو بررسی زندگی و آثار این هنرمند از دیگر مطالب "هنر موسیقی " است که با عنوان "همه چیز برای دوام و بقای موسیقی ایرانی" مطرح شده است.

نگاهی اجمالی به موسیقی ترکمن و تاریخچه فرایند تکامل آن ،بررسی قانون "کپی رایت" و میزان توجه به این مقوله در ایران ،آموزش نرم افزاری موسیقی فینالی و همچنین گزارش کاملی از بزرگداشت علیرضا مشایخی در تالار وحدت و بزرگداشت نادر گلچین در فرهنگسرای هنر از دیگر مطالب ماهنامه "هنر موسیقی"بوده است.

بررسی اجمالی ،نقد و نقطه نظرهایی در خصوص کم و کیف برگزاری بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر پایان بخش مطالب ماهنامه "هنر موسیقی" است.