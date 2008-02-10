عاشورا زیر ساخت فکری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، افقهی استاد دانشگاه تهران ظهر یکشنبه در همایش دانشجویی با عنوان "عاشورا، انقلاب و انتظار" در رشت، افزود: انقلاب خونبار اسلامی ایران معجزه بزرگ قرن و انفجار نور بود که طلسم دوهزار و 500 ساله حکومت اهریمنی را در هم شکست و شجره طیبه است که از زلال کوثر عاشورا سیراب گشت و آسمان خونرنگ تشیع علوی را زینت بخشید .

وی بیان داشت : ثمره شیرین این نهضت عرضه اسلام ناب محمدی(ص) برای نجات بشریت به بن بست رسیده در عصر تکنیک و تمدن است.

افقهی یادآوردشد: با همه بهره گیری های حماسی، مبارزاتی، تربیتی و معنوی که تاکنون از قیام کربلا و شهادت امام حسین(ع) شده به نظر می رسد که غنای محتوایی این نهضت خدایی بسیار بیش ازآن است که تاکنون مطرح بوده است.

این استاد دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ابعاد عاشورا بیان داشت: عاشورا سه بعد همچون آسمانی، زمینی و زیباشناختی دارد.

افقهی گفت: پرداختن به بعد شعاری و تراژدی و کمتر مطرح شدن ابعاد شعوری واقعه عاشورا موجبات تخریب و تحریف عاشورا را به همراه داشته است .

وی با تاکید بر اینکه بعد شعوری باید بر بعد شعاری عاشورا غالب شود، افزود: با همه کارهای که تاکنون در شناختن و شناساندن این حماسه ماندگار انجام گرفته، زمینه تلاش های فرهنگی همچنان باقی است زیرا هر زمانی به شکلی و در قالبی نوتر می توان درس های از این حادثه را تدوین کرد.

افقهی یادآورشد: هر کدام از تابلوهای عاشورا پیامی دارد که شناخت و تبین این پیام ها برای رهایی از سیطره ظالمان و سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال دارد.