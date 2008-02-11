افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

ولی رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه درحال حاضر تعدادی از خانوارهای نیازمند پشت نوبت دریافت خدمات نهادهای حمایتی هستند به همین دلیل توسط کمیسیون تلفیق حدود 450 میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن و همچنین افزایش مستمری مددجویان درنظر گرفته شد.

وی خاطر نشان کرد: البته ممکن است این مبلغ کمی تغییر کند ، اما در هر حال اعتباری برای این امر در نظر گرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبار درنظر گرفته شده بین نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی تقسیم می شود.

رعیت گفت: مستمری مددجویان در سال آینده قطعا افزایش پیدا می کند اما میزان دقیق آن فعلا مشخص نشده است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بدلیل تورم آسیب پذیری افراد نیازمند تحت پوشش بیش از سایر افراد جامعه است و مستمری که در حال حاضر به آنان پرداخت می شود نیز حتی نمی تواند بخشی از مشکلات و نیازهایشان را برطرف کند به همین دلیل میزان مستمری ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: البته با افزایش مستمری باز هم مشکلات آنها باقی است و برای برطرف شدن این امر باید زمینه توانمندسازی مددجویان فراهم شود تا به مرور مددجویان از چرخه حمایت نهادها خارج و خود کفا شوند.