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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

طرح کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها در دستور کار سازمان زندانها

طرح کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها در دستور کار سازمان زندانها

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها گفت: طرح کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانهای سراسر کشور در دستور کار سازمان زندانها قرار گرفته است.

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید ویژه بر اجرای برنامه های مربوط به کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها گفت: وجود رفتارهای پر خطر جزء معضلات مطرح در ارتباط با زندانها است و باید در این زمینه به جد وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه ها و سیاست های طراحی شده در ارتباط با کاهش آسیب رفتارهای پر خطر باید اجرایی گردد تا به صورت محسوس کاهش آسیب ها در زندانها مشاهده شود.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها، به برگزاری جلساتی در ارتباط با ارزیابی روش های اجرایی طرح کاهش آسیب رفتارهای پر خطر اشاره کرد و افزود: در جلسات متعدد برنامه های پیش بینی شده در این ارتباط با مدیران زندانها هماهنگ شده است.

مقاره عابد ، اشتغال زایی ، برنامه های آموزشی و بهداشتی و درمانی را از جمله برنامه های پیش بینی شده در طرح کاهش آسیب در زندانها عنوان کرد.

کد مطلب 636353

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