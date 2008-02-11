سامانه الکترواپتیکی مکمل رادار توسط محققان ایرانی ساخته شد

مهندس سید مسعود طبیبیان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: این سامانه شامل سیستمهای ردیابی و شناسایی است که جایگزین رادارها است و به عنوان مکمل و یا جایگزین سامانه های راداری بکار برده نمی شود به طوری که در جاهایی که رادار قادر به کار کردن نیست می تواند عملیات مورد نظر را انجام دهد.

وی افزود: سامانه الکترو اپتیکی شناسایی و ردیابی زمینی - دریایی از سنسور دید در شب و فاصله یاب لیزی تشکیل شده و قادر است در شب و در حتی در شرایط نامناسب جوی اهداف مورد نظر را ردیابی کند.

طبیبیان در خصوص ویژگیهای این سامانه به مهر گفت: قابلیت شناسایی و ردگیری اهداف در شرایط مختلف جوی و اوضاع دریایی به وسیله انواع الگوریتم های هوشمند و بلا درنگ، پردازش تصویر، سنسورهای مختلف اپتیکی و فاصله یاب لیزری با دقت و سرعت مناسب برای ارتباط با دیگر تجهیزات، کنترل و پایدارسازی بسیار دقیق و سریع تحت اغتشاش های مختلف داخلی و دریایی، سکوهای یکپارچه با ساختار و سازه بسیار مقاوم از جمله ویژگی های بارز این نوع سامانه ها است که به عنوان مکمل و یا جایگزین سامانه های راداری کاربری دارد.

مجری طرح تاکید کرد: علاوه بر این سامانه مذکور در شرایط جنگ الکترونیکی دارای قابلیت پوشش ضد راداری است.

طبیبیان این سامانه را قابل استفاده در سایتهای زمینی، شناورها و خودروها دانست و ادامه داد: این سیستم در شور مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل قیمت مناسب آن نسبت به نوع خارجی سود آوری ارزی را برای کشور به دنبال دارد.