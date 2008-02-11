جایگزین لاریجانی هنوز مشخص نیست

محمد حسین شاه ویسی رئیس ستاد انتخابات آبادگران جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار داشت : از بین افرادی که در لیست اولیه جبهه متحد اصولگرایان برای تهران حضور داشتند، 5 نفر جایگزین افرادی در لیست کنونی خواهند شد که قصد حضور در انتخابات آتی را نداشته و یا همچون آقای لاریجانی لیست خود را تغییر خواهند داد.

شاه ویسی به تعامل مثبت آبادگران جوان با جبهه متحد اشاره کرد و افزود: ما در جای خود انتقادات لازم را به جبهه متحد داشته ایم و نکاتی را امکان داشته باعث آسیب جریان اصولگرایی شود، یادآوری کرده ایم.

وی گسترش دامنه اصولگرایی را یکی دیگر از نکاتی خواند که آبادگران جوان همواره نسبت به گسترش آن در جبهه متحد تاکید داشته و این امر را باعث حضور پرشور مردم در انتخابات دانسته ایم، لذا از لیست ارائه شده حمایت می کنیم اما انجام تغییرات را در آن ضروری می دانیم.

عضو شورای مرکزی آبادگران جوان در پایان خاطرنشان کرد: اصولگرایان به طور کلی از حضور موثر و پرشور مردم در انتخابات آتی استقبال و حمایت می کنند و از هیچ کاری در جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم فروگذار نخواهند کرد.