عملیات راهداری زمستانی سالانه 50 میلیارد ریال خسارت به راه های لرستان وارد می کند

علی گندمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه بر اثر انجام عملیات راهداری زمستانی، هر ساله صدمات زیادی به راه های حوزه استحفاظی استان لرستان وارد می شود، اظهار داشت: در این راستا به طور متوسط سالانه اعتباری حدود 50 میلیارد ریال صرف انجام عملیات ترمیم و لکه گیری سطح آسفالت، ساماندهی و اصلاح شانه های راه و همچنین بازسازی و نصب علائم، تابلوها و سایر تجهیزات ایمنی آسیب دیده در سطح راه های استان می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر راه های اصلی، فرعی و روستایی لرستان از مناطق کوهستانی و برفگیرمی گذرد، تصریح کرد: با توجه به ضرورت انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی به منظور بازنگه داشتن راه ها در فصل سرما، انجام اینگونه عملیات موجب بروز خسارات اجتناب ناپذیری نظیرآسیب دیدگی جدی جسم راه، شانه های راه، سطح آسفالت و همچنین انواع علائم و تجهیزات ایمنی منصوبه در سطح و یا حاشیه راه های استان می شود.