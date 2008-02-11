بازدید رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رویانیان در این دیدار در حضور مدیران ارشد شبکه تهران از نقش و پشتیبانی‌های ارزنده رسانه ملی به ویژه شبکه تهران در انعکاس اقدام‌ها و فعالیت‌های راهنمایی و رانندگی تقدیر و تشکر کرد.

وی ضمن اشاره به کاهش آمار مرتبط با حوادث و تلفات انسانی در سال 86 افزود: "امسال 8/14 درصد کاهش تلفات انسانی، 5/10 درصد کاهش تعداد مجروحین و 20 درصد کاهش تصادفات جاده‌ای را شاهد بودیم و این همه جز با یاری، مساعدت و همراهی برنامه‌های خوب و آموزنده تلویزیون میسر نبود."

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شبکه تهران با اشاره به فرارسیدن بهار و آغاز سفرهای نوروزی، اهمیت و نقش موثر شبکه‌های سیما را در اطلاع‌رسانی و هدایت افکار عمومی در جهت بهره‌برداری بهینه و مناسب از تعطیلات نوروزی و سفرهای آن برشمرد.

در این جلسه مجید رجبی معمار از هماهنگی و همکاری مناسب مجموعه نیروهای راهنمایی و رانندگی با شبکه تهران تشکر کرد و گفت: "از این پس با بهره‌گیری از سامانه مرکز کنترل ترافیک در خلال برنامه‌ها و ساعات اوج ترافیک شاهد اطلاع‌رسانی مناسب و ویژه به مردم تهران در زمینه مسائل ترافیکی خواهیم بود."

مدیر شبکه پنج سیما همچنین از آمادگی این شبکه برای ساخت و مشارکت در تولید برنامه‌های ویژه در قالب مختلف فیلم و سریال مستند کودک و نوجوان و ... خبر داد.