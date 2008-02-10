پروژه "آهن و فولاد " لوشان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، این پروژه در زمینی به مساحت 9 هزار و 500 متر مربع، انواع سوله های مورد نیاز واحدهای صنعتی و تاسیسات مختلف را می سازد.

همچنین در کنار این پروژه دو طرح MDF ، روکش ملامین و روکش چوب نیز راه اندازی می شود که مساحت زمین این واحد تولیدی در مجموع 29 هزار متر مربع خواهد بود.

تصفیه خانه صنعتی فاضلاب در شهرک صنعتی یکی دیگر از طرحهایی است که امروز با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

این طرح با 8/9 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و سفر ریاست جمهوری به استان ساخته شده است.