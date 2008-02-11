مکان و زمان توزیع کارت آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سی و پنجمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روز دوم اسفند ماه جاری برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون برای کلیه داوطلبان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سی ام بهمن و اول اسفند از ساعت 9 تا 16 توزیع می شود.

وی یادآور شد : محل توزیع کارت داوطلبانی که حوزه آزمون خود را شهر تهران انتخاب کرده اند برای زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در تهران، بزرگراه شهید همت جنب برج میلاد تعیین شده است.

طاهرنژاد افزود: محل توزیع کارت داوطلبان مردی که حرف اول نام خانوادگی آنها از الف تا ض است، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس تعیین شده است و داوطلبانی که حرف اول نام خانوادگی آنها از ط تا ی است نیز می توانند برای دریافت کارت خود به اداره آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، جنب بیمارستان طالقانی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد : داوطلبانی که محل آزمون خود را یکی از دانشگاههای علوم پزشکی غیر از شهر تهران انتخاب کرده اند باید برای دریافت کارت آزمون خود به آدرس دانشگاه علوم پزشکی همان شهر مراجعه کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه کرد: نتایج اولیه آزمون (نمرات خام ) پس از سه هفته بصورت اینترنتی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، سی و پنجمین آزمون دستیاری پزشکی بالینی در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور و با پذیرش در رشته های جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی )، بیماریهای اعصاب (نورولوژی )، بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای قلب وعروق، بیماریهای کودکان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته ای، آسیب شناسی (پاتولوژی )، پوست، پزشکی فیزیکی وتوانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، پرتودرمانی (رادیوتراپی )، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و پزشکی ورزشی برگزار می شود.