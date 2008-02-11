خیابان آزادی غرق شور و نشاط

به گزارش خبرنگاران مهر، شهروندان تهرانی به صورت همزمان ازمسیرهای هفت گانه تعیین شده شامل میدان‌های امام حسین(ع)، فردوسی، انقلاب، منیریه، فلسطین از مساجد "امام حسین (ع)"، "ابوذر"،"امام جعفرصادق (ع)"، "حضرت ابوالفضل (ع)"، "الجواد(ع)"، "دارالسلام" و "نور" راهپیمایی خود را به سمت میدان آزادی آغاز کرده اند.

برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز با برپایی ایستگاههای صلواتی به راهپیمایان خدمات فرهنگی می دهند.

ایستگاه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی از سه راه اکبری تا میدان آزادی میزبان کودکان و خردسالان است. کودکان و خردسالان مفاهیم ذهنی خود را درباره انقلاب اسلامی در این ایستگاه به تصویر می کشند.

حمل نماد استکبار به خصوص آدمک های امریکا و اسرائیل به دست راهپیمایان جلوه ویژه ای به این حضور انقلابی بخشیده است.

خبرنگاران داخلی و خارجی نیز در مسیرهای راهپیمایی، مستقر و آماده انعکاس این رویداد عظیم هستند.

پلاکاردهای مختلف با مضامین و شعارهای "انرژی هسته ای حق مسلم ماست "و "22 بهمن ماه یوم الله یوم الله"، در دست راهپیمایان به چشم می خورد.





پیش از آغاز مراسم راهپیمایی 22 بهمن، ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی آتش نشانی، شهرداری و هلال احمر در مسیرهای راهپیمایی به منظور برقراری نظم و عرضه خدمات به راهپیمایان مستقر شده بودند و باهماهنگی نیروهای نظامی و انتظامی نظم و امنیت کامل مراسم از ابتدا تا پایان برقرار می شود .

از نیروهای مردمی با بازوبند های ویژه نیز در برقراری نظم عمومی در مسیر راهپیمایی و تامین امنیت راهپیمایان بهره گیری شده است.

حدود 200 آتش نشان نیز در قالب یک گروه متشکل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده اند. این گروه که لباس های متحدالشکل به رنگ زرد و قرمز و پرچم هایی در دست دارند ، به سمت میدان آزادی در حال حرکتند.