عوارض بی دلیل شهرداریها موجب نارضایتی بنگاه های اقتصادی شده است

سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرداری ها در ازای خدماتی که به بنگاه های اقتصادی ارائه نمی کنند، عوارض کلانی از این واحدهای صنعتی دریافت کرده که باعث فشار اقتصادی به این واحدها می شود.

وی افزود: این ناملایمتی ها با بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی باعث ورشکستگی این واحدها می شود و زمینه واردات کالاهای خارجی را فراهم می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر نتوان از کارفرمایان در برخی از موارد حمایت کرد باعث تعطیلی واحدها و بیکاری جوانان می شود.

سیاری در خصوص مسکن کارگری نیز یادآور شد: کارگرانی که فاقد مسکن هستند، زمین دولتی نگرفته اند، سرپرست خانوارند و مقیم شهر هستند با توجه به تسهیلات وزارت مسکن و شهرسازی می توانند زمین رایگان دریافت کنند و با تسهیلات به ساخت این زمین ها بپردازند.

وی تاکید کرد: تعداد تعقیب کارفرمایان متخلف از 268 نفر در سال گذشته به 446 نفر در امسال رسیده که 66 درصد افزایش داشته است و تعداد کارفرمایان متخلف معرفی شده به دادگاه از 25 نفر در سال گذشته به 261 نفر در سال جاری رسیده که 944 درصد رشد داشته است.