حدادعادل به جمع راهپیمایان 22 بهمن پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل‌ رئیس مجلس شورای اسلامی لحظاتی پیش با حضور در خیابان آزادی همراه با سایر نمایندگان تهران در نهاد قانونگذاری، در راهپیمایی میلیونی مردم انقلابی تهران شرکت کرد.

کاروان بزرگ راهپیمایان تهرانی سیل آسا در حال حرکت به سوی میدان آزادی که یادآور خاطرات روزهای پرشور پیروزی انقلاب اسلامی است.

نمایندگان ملت در مجلس هفتم همراه با آحاد مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، عزم راسخ ایرانیان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را به جهانیان یادآوری می کنند.





