راهپیمایان 22 بهمن به میدان آزادی رسیدند/ آغاز سخنرانی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگاران مهر، راهپیمایی میلیونی 22 بهمن مردم تهران از ساعت 9:30 صبح امروز و به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد و راهپیمایان اکنون خود را از مسیرهای هفتگانه به میدان آزادی رسانده اند. شرکت کنندگان در حالی که پرچم های رنگی و پرچم مقدس ایران را در دست دارند، با سردادن فریاد" انرژی هسته ای حق مسلم ماست"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" در میدان آزادی تجمع کرده اند.

در مسیر حرکت راهپیمایان، پلاکاردهای مختلفی نصب شده بود که بر روی آنها موضع ‌گیری و اظهارات مقامات، احزاب، گروه‌ ها، نهادها و سازمان‌ های مختلف در حمایت از انقلاب اسلامی و فعالیت های هسته ای صلح آمیز نوشته شده بود.

امروز مردم تهران همچنین با در دست داشتن پلاکاردهای مختلف با سردادن شعار ”مرگ بر آمریکا“ و ”مرگ بر اسرائیل“، اقدامات خصمانه آنها را نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای اسلامی را محکوم کردند.

در راهپیمائی امروز در تهران تعداد فراوانی از مسئولین کشور حضور داشتند که خبرنگاران مهر، حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و جمعی از شخصیت های لشگری و سیاسی کشور را تاکنون گزارش کرده ‌اند.

پس از قرائت قطعنامه راهپیمایی ، لحظاتی پیش سخنرانی رئیس جمهور در جمع راهپیمایان آغاز شده است و نمایندگان رسانه‌های جهان که امروز در مراسم یوم الله 22 بهمن حضور دارند و راهپیمایی میلیونی مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را پوشش خبری و تصویری می دهند، همگی به سخنان احمدی نژاد معطوف شده اند.