خشونتها در عراق 21کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خضیر التمیمی از افسران پلیس شهر بعقوبه گفت: در نتیجه اصابت گلوله های خمپاره به مقر نیروهای پلیس درشهرک بلدروز در25 کیلومتری شمال بعقوبه، 2 نیروی پلیس کشته و 17 نفر دیگر از جمله 10 پلیس زخمی شدند.



سرحد قادر از نیروهای پلیس در شهر کرکوک در شمال عراق نیز گفت که در نتیجه انفجار خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور گشتی نیروهای بیداری در غرب این شهر، دو نفر از این نیروها زخمی شدند.

احمد الدلیمی از افسران پلیس شهر رمادی همچنین از کشف یک کامیون حاوی چند تن مواد منفجره آماده انفجار و بازداشت پنج عضو القاعده خبر دادند.