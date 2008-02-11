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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

مهدی تاج در گفتگو با مهر:

کلمنته را سرمربی ایران بدانید/ قرارداد امضا شده امروز به ایران می رسد

کلمنته را سرمربی ایران بدانید/ قرارداد امضا شده امروز به ایران می رسد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: کلمنته فرصت استثنایی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را از دست نخواهد داد و حضور وی در تیم ملی قطعی است.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : در تماسی که عصر روز یکشنبه با مدیر برنامه های خاویر کلمنته داشتم وی حضور آمادگی این مربی اسپانیایی را درتیم ملی ایران قطعی عنوان کرد و آمادگی کلمنته را برای همکاری با فدراسیون فوتبال ایران را اعلام کرد.

تاج در مورد زمان حضور کلمنته در ایران اظهار داشت : قرارداد همکاری این مربی اسپانیایی روز دوشنبه از سوی کلمنته امضاء و به ایران ارسال خواهد شد و وی در اولین فرصت برای برنامه ریزی و زیرنظر گرفتن برنامه های آماده سازی تیم ملی پیش از دیدار با کویت به ایران سفرخواهد کرد.

وی با بیان اینکه کلمنته مربی باهوشی است و بدنبال انعقاد یک قرارداد حرفه ای با فدراسیون فوتبال است اظهار داشت: کلمنته با بررسی تمامی جوانب کار و امکانات فوتبال ایران، نشان داد که بسیارمنطقی و هوشیار تصمیم می گیرد و حضور چنین مربی در فوتبال ایران قطعا می تواند تیم ملی را متحول کند.

کد مطلب 636589

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