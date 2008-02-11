واگذاری 200 هزار هکتار از اراضی شیبدار برای توسعه باغات کشور

به گزارش خبرنگارمهرعلیرضا اورنگی در جمع خبرنگاران با اشاره به ساماندهی مدیریت زمین در وزارت جهاد کشاورزی، این امر را منشاء تحول در بخش کشاورزی خواند و گفت: براساس اعتقاد وزارت جهاد کشاورزی مدیریت صحیح زمین فرصت وحمایت خوبی برای اجرای سیاستهای توسعه ای و برنامه ریزی کشوراست.

رئیس سازمان امور اراضی ایران افزود: عدم مدیریت زمین موجب ایجاد مشکلاتی در اجرای برنامه ها و تحقق سیاستهای دولت خواهد شد، البته دراین راستا باید حقوق دولت و مردم نیز رعایت شود.

وی نصریح کرد: دستورالعمل اجرایی توسعه باغات در اراضی شیبدار در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و به زودی به استانها ابلاغ می شود.

به گفته اورنگی، وزارت جهاد کشاورزی از سال 85 به منظور پاسخگویی به موقع و صریح به مردم، سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی، اعمال نظارت صحیح بر موضوع زمین، مدیریت برکلیه واگذاری های اراضی ملی وعمومی را به سازمان امور اراضی کشور محول کرد که این مدیریت از نیمه اول سال 85 درسازمان قوت گرفت.

تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشوردر سال 85

وی با اشاره به مدیریت اراضی غیرشهری مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی دراین سازمان، عنوان کرد: تمرکز امر واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی درکشورهمچنین تنظیم مقررات، دستورالعملها و ضوابط برای واگذاری اراضی در کشور بر عهده این سازمان است.

اورنگی با اشاره به پیگیری این سازمان جهت تدوین و وضع قوانین مورد نیاز زمین درکشور بیان کرد: دراواسط بهمن ماه سال گذشته قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار موظف به تدوین حد نصابهای فنی و اقتصادی به منظور فعالیتهای کشاورزی (ازنظریک واحد کشاورزی) در کشورشده است.

وی افزود: این حد نصابها باید درهیئت وزیران نیز مورد تصویب قرار گیرد که هم اکنون سطح حد نصابها تنظیم شده و مراحل کارشناسی آن درکمیسیون اقتصادی دولت درحال نهایی شدن است؛ این در حالی است که با تعیین این حد نصابها واجرایی شدن آن، ضمن ساماندهی مقوله یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کشور به لحاظ حقوقی، نگرانی کشاورزان از نظر تفکیک اراضی زراعی، باغی و مالکیت این اراضی مرتفع خواهد شد.

رئیس سازمان اموراراضی ایران جهت گیری اصلی قانون مذکور را حفظ توسعه پایدار کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی دانست وافزود: در حال حاضر حد نصابهای فنی و اقتصادی برای 31 استان کشور بنا بر شرایط اقلیمی، اقتصادی بودن فعالیتها، نوع خاک، آب و مکانیزاسیون اعم از اراضی زراعی، باغی، آبی و دیم تفکیک شده است.

‪وی وسعت اراضی کشاورزی موجود در چرخه تولید محصولات را 18.2 هکتاراعلام کرد و گفت: مطالعات نشان می ‌دهد که این میزان تا 30 میلیون هکتار قابل افزایش است و اگر بتوان آب مورد نیاز برای کشت را فراهم کرد، محدودیتی از نظر تامین زمین قابل کشت وجود ندارد.

اورنگی تصریح کرد: دولت سه هفته پیش به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا زمان ابلاغ حد نصابهای جدید، میزان اعلام شده درسال 75 به قوت خود باقی مانده و ملاک عمل قرار گیرد.

اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، اظهار داشت: این قانون برای اولین بار در سال 47 درمجلس تصویب شد که ابهامات قانونی موجود در آن در سال گذشته رفع شد ومجدد مورد تصویب مجلس قرارگرفت که آئین نامه اجرایی آن نیز در تیرماه سال جاری ابلاغ شد.

رئیس سازمان اموراراضی ایران عنوان کرد: با اصلاح این قانون شرایط سرمایه گذاری و حفظ اراضی زراعی و باغی تقویت شده؛ ضمن اینکه دولت و قانونگذار، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تنظیم 7 دستورالعمل جهت ساده سازی و شفاف کردن اجرای این قانون کرده که با تصویب هیئت دولت این دستورالعملها به همه استانها ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به نکات مثبت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، اظهارداشت: برای اولین بار دراین قانون، هیئت وزیران و قانونگذار فعالیتهای بخش کشاورزی را که در قانون قبلی به عنوان کاربری غیرمجاز تعریف شده بود، بهینه کردن کشاورزی تعریف کرد تا به عنوان فعالیتهای غیرمجاز در این اراضی تلقی نشود.

وی افزود: درگذشته برخی از دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها که فعالیتهای عمومی و عمرانی کشور را در دست اجرا داشتند، به ناچار باید از اراضی زراعی و باغی عبور می کردند ودر این خصوص باید هزینه ها و خساراتی را پرداخت می کردند. در این قانون هیئت دولت با معاف کردن دستگاههای اجرایی از پرداخت این خسارتها، یکی از دغدغه های آنها برای پرداخت عوارض تغییرکاربری را مرتفع کرده است.

اورنگی بیان کرد: دراین قانون برای همه اشخاص دولتی وغیردولتی که بدون توجه به قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مبادرت کنند، مجازاتهای سنگینی پیش بینی شده است.

واگذاری 200 هزارهکتارازاراضی شیبدار

وی با اشاره به تصویب اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: براساس این قانون بر واگذاری های اراضی منابع ملی و دولتی وهمچنین چگونگی تحقق و انجام طرحهایی که در عرصه های منابع ملی و دولتی، نظارت خواهد شد که در این راستا آئین نامه های اجرایی مربوطه با هماهنگی قوه قضائیه تنظیم شده که به زودی ابلاغ می شود.

رئیس سازمان اموراراضی ایران، تصریح کرد: این سازمان سال آینده بیش از200 هزار هکتار از اراضی شیبدار را برای "توسعه باغات در اراضی شیبدار" در برنامه ای یک و نیم ساله واگذار می‌کند که این اقدام با تاکید دولت نهم و براساس بازدیدهای صورت گرفته در جریان سفرهای استانی هیئت دولت انجام می‌شود.

وی گفت: دستورالعمل اجرایی توسعه باغها دراراضی شیبدار اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و به زودی به استانها ابلاغ خواهد شد.

توسعه باغات در 1.5 میلیون هکتار

اورنگی اعلام کرد: پیش بینی می شود بیش از1.5 میلیون هکتارازاراضی کشور برای توسعه باغات بکارگرفته شود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ‪ 78هزار و409 هکتار زمین برای اجرای طرح طوبی دراختیار متقاضیان قرار گرفته، اظهارداشت: بخشی ازاراضی در قالب طرح طوبی در گذشته توسط وزیران وقت برخلاف مقررات در اختیار برخی افراد قرارگرفته که سازمان اموراراضی با تاکید وزیرجهادکشاورزی برای این افراد اقامه دعوا خواهد کرد.

رئیس سازمان اموراراضی ایران افزود: تکلیف این اراضی که ضوابط و مقررات در واگذاری آنها رعایت نشده باید تا پایان نیمه اول سال آینده مشخص شود.

واگذاری 80 هزارهکتاراراضی کشور به بخش خصوصی

وی با اشاره به واگذاری حدود 80‪ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه فعالیتها در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، بیان کرد: از این میزان 41 هزار و‪ 600 هکتار به توسعه فعالیتهای کشاورزی اختصاص یافته است.

اورنگی بیان کرد: در18 ماه اخیر110 هزارهکتارعرصه در قالب 216 طرح در24 استان برای توسعه فعالیتهای کشاورزی در قالب مجتمع های گلخانه‌ای، دامپروری، آبزی پروری، احیاء و توسعه اراضی اختصاص یافته است.

وی افزود: این میزان شامل 77 مجتمع گلخانه‌ای،51 مجتمع دامپروری، 14 مجتمع آبزی پروری و 74 مجتمع احیا و توسعه اراضی است که 9 مجتمع گلخانه‌ای، دو مجتمع دامپروری، یک مجتمع آبزی پروری و پنج مجتمع احیا و توسعه اراضی با توان تولید 212 هزار تن محصول و اشتغالزایی برای 4هزار و580 نفر با اولویت فارغ التحصیلان کشاورزی در17 استان مراحل نهایی اجرا را طی می‌ کنند.