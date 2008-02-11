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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۰

درنشست هیئت رئیسه فوتبال؛

رئیس کمیته تیم های ملی معرفی می شود / انتخاب اعضای رکن قضایی فدراسیون

رئیس کمیته تیم های ملی معرفی می شود / انتخاب اعضای رکن قضایی فدراسیون

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست آتی خود تصمیمات مهمی پیرامون کمیته تیم های ملی و رکن قضایی فدراسیون فوتبال اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این جلسه که ساعت 30/9 صبح روز چهارشنبه درمحل فدراسیون فوتبال برگزارمی شود ، رئیس کمیته تیم های ملی که فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ، تنظیم تقویم سالیانه، پیشنهاد مدیر و سرمربی تیم های ملی فوتبال، فوتسال ، فوتبال ساحلی و بانوان را در رده های مختلف سنی را برعهده دارد، منصوب و آغاز بکار خواهد کرد. 

معرفی اعضای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال شامل رئیس ، معاون و سه عضو این کمیته از دیگر موضوعات مهم جلسه روز چهارشنبه فدراسیون فوتبال خواهد بود ضمن اینکه در این نشست اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز انتخاب خواهند شد.

همچنین بررسی برنامه های کمیته بانوان فدراسیون فوتبال و تصمیم گیری پیرامون انتخاب سرمربی خارجی و دیدارهای تدارکاتی این تیم پیش از حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود.

کد مطلب 636617

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