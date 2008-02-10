کتابخانه عمومی شهرستان نیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عصر امروز طی مراسمی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل کتابخانه عمومی شماره 2 شهرستان نیر با عنوان کتابخانه عمومی علامه امینی در محل ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری الغدیر افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

این کتابخانه به مساحت 200 متر مربع و شامل بخشهای مختلف از جمله مخزن کتاب، دو سالن مطالعه و مجهز به امکانات کامل رایانه ای است.

همچنین در این کتابخانه بیش از دو هزار جلد کتاب در مضوعات کلیات، منطق و فلسفه، ادیان، علوم اجتماعی، علوم علمی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا برای استفاده عموم موجود است.

در حاشیه این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ضمن اهدای 500 جلد کتاب به کتابخانه عمومی الغدیر به خبرنگار مهر گفت: تبیین افکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب از مهمترین و اصلی ترین اهداف برگزاری جشنهای دهه فجر است.

اصغر تقی زاده شکیبا افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی، فرصت بسیار گرانبهایی است تا با افکار معمار کبیر انقلاب، فجرآفرینان و حماسه سازان این پیروزی بزرگ بیشتر آشنا شویم.

وی با اشاره به اجرای برنامه های گسترده فرهنگی در ایام دهه فجر عنوان کرد: این برنامه ها بهانه ای است تا نسل دوم به عنوان نسلی که در شکوفایی این انقلاب سهم داشته اند، مورد تجلیل قرار گرفته و استعدادهای نسل سوم شکوفا شود.

تقی زاده شکیبا اظهار داشت: برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی برپا شده در دهه فجر، دریچه ای است تا نسل سوم با آرمانها و اهداف دینی و الهی انقلاب آشنا شوند.

وی بیان داشت: تلفیق هنر و فرهنگ با آرمانهای الهی و اندیشه های متعالی در رشد و شکوفایی هنر دینی و هنر ارزشی بسیار موثر بوده و در این راستا تمام توان خود را به کار خواهیم برد.

همچنین همزمان با افتتاح کتابخانه عمومی شهرستان نیر، نمایشگاه کتاب فجر نیز در این شهرستان برپا شد.

در این نمایشگاه 800 عنوان کتاب به معرض نمایش گذاشته شده و دو هزار 800 عنوان کتاب نیز برای خرید علاقمندان به فرهنگ و ادب عرضه شده است.