بازیکنان مس کرمان یک میلیون تومان پاداش گرفتند

به گزارش خبرنگارمهر، حمید نیک نفس مدیر عامل باشگاه مس کرمان با اعلام این خبر افزود: این پاداش برای تلاش بازیکنان و کسب نخستین پیروزی برابر سرخابی های تهران در شهرکرمان به بازیکنان تیم پرداخت خواهد شد.

همچنین پیش از آغاز دیدار روز گذشته تیم های مس کرمان و استقلال تهران، از سوی مسئولان این باشگاه کرمانی از جرالدو، زالدرون، فوفانا، ادینهو و اچه بازیکنان خارجی این تیم به مناسب سال جدید میلادی تقدیر شد.

از سوی دیگر بازیکنان تیم مس کرمان برای نخستین بار در فصل جاری پیش از آغاز مسابقه با کاورهای قرمز رنگ وارد زمین مسابقه شدند، موضوعی که بسیار جالب توجه بود.

ضمن اینکه مسیر بازیکنان استقلال از هتل پارس محل استقرار این تیم در کرمان تا استادیوم باهنر با پرچم های نارنجی تزئین شده بود. همچنین بیش از 10 هزار پرچم نارنجی هم در زمان مسابقه به تماشاگران علاقمند مس اهدا شد.

در پایان دیدار تیم های مس کرمان و استقلال تهران، وحید طالب لو در زمان بازگشت به رختکن در حالی که عصبانی به نظر می رسید با پا به در ورودی کوبید که باعث شکسته شدن شیشه آن شد.