مقارن شدن دهه فجر و محرم پیام انقلاب و عاشورا را در جامعه تبیین کرد

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: حادثه عاشورا و انقلاب هر دو از یک ریشه هستند و مقارن شدن این ایام با یکدیگر این دو نهضت را برای مردم تبیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیام عاشورا و انقلاب مایه حیات مردم است، اظهار داشت: اگر پیامهای عاشورا و انقلاب در جامعه حاکم نباشد مانند این است که جامعه مرده باشد.

دشتکی با اشاره به سه دهه تحریم ایران توسط استکبار جهانی یادآور شد: تحریم‌های دشمنان موجب پیشرفت ایران اسلامی شده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات استان زنجان بیان داشت: این تحریمها به جای اینکه گامهای ما را سست کند ما را در رسیدن به پیشرفت و توسعه یاری کرده و سبب شده با تلاش جوانان این مرز و بوم به پیچیده ‌ترین علوم روز دنیا دست یابیم.

دشتکی با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز قلب تپنده جهان اسلام است، اظهار داشت: ایران اسلامی در سایه وحدت و تلاش جوانان در بسیاری از علوم و عرصه ‌ها به موفقیتهای بزرگی نایل شده است و این پیشرفت ‌ها موجب یاس و نا امیدی دشمنان و تلاش آنها برای جلوگیری از پیشرفتهای ما شده است.

وی همچنین رفع تبعیض، آزادی، تسهیل در آموزش و پرورش، مبارزه با ظلم و ستم تلاش برای پیشرفت و جلوگیری از وابستگی کشور به دیگر کشورها را از دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.