بهره برداری از طرح گازرسانی به 24 روستای شهرستان قروه

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان پروژه گازرسانی به 24 روستای شهرستان قروه به صورت همزمان به بهره برداری رسید.

در آیین افتتاح این پروژه که در روستای سنگین آباد برگزار شد، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: شکبه گازرسانی این 24 روستا به طول 14 کیلومتر از خط انتقال قروه محور ذوب آهن منشعب شده است.

محمد مهدی مهدوی افزود: میزان شبکه گذاری در این طرح، 86 هزار متر بوده و تاکنون بیش از یک هزار و 500 انشعاب نیز وصل شده است که عملیات نصب انشعابات جدید نیز ادامه دارد.

وی تاریخ آغاز به کار این پروژه را شهریور سال 85 اعلام و تاکید کرد: با تلاش پیمانکار این طرح در بهمن ماه سال جاری و دو ماه قبل از برنامه زمانبندی این پروژه به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: کل اعتبار هزینه شده برای این طرح 21 هزار و 920 میلیون ریال بوده که از محل بیع متقابل و منابع داخلی شرکت گاز استان تامین شده است.

مهدوی با اشاره به تعداد خانواره های تحت پوشش این طرح بیان داشت: به واسطه بهره برداری از این پروژه یک هزار و 850 خانوار با جمعیتی بالغ بر 9 هزار نفر از نعمت گاز خانگی بهره مند شده اند.