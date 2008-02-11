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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۱

گزارش تصویری/ نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک"

گزارش تصویری/ نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک"

نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک" شب گذشته با حضور عوامل فیلم در سینما صحرا برگزار شد.

کامران ملکی - منتقد و مجری

محمد علی آهنگر - کارگردان

سید احمد میرعلایی - تهیه کننده

علیرضا زرین دست - فیلمبردار

مهتاب نصیر پور - بازیگر

 مهدی حسینی وند - تدوینگر

عباس بلوندی - طراح صحنه

عکس / سید محسن سجادی

کد مطلب 636759

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