گزارش تصویری/ نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک"

کامران ملکی - منتقد و مجری
محمد علی آهنگر - کارگردان
سید احمد میرعلایی - تهیه کننده
علیرضا زرین دست - فیلمبردار
مهتاب نصیر پور - بازیگر
مهدی حسینی وند - تدوینگر
عباس بلوندی - طراح صحنه
عکس / سید محسن سجادی
نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک" شب گذشته با حضور عوامل فیلم در سینما صحرا برگزار شد.
کامران ملکی - منتقد و مجری
محمد علی آهنگر - کارگردان
سید احمد میرعلایی - تهیه کننده
علیرضا زرین دست - فیلمبردار
مهتاب نصیر پور - بازیگر
مهدی حسینی وند - تدوینگر
عباس بلوندی - طراح صحنه
عکس / سید محسن سجادی
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