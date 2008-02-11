مردم زودتر از مسوولان به میدان آمدند

به گزارش خبرنگاران مهر، هنوز دقایقی تا ساعت 9 و 30 دقیقه و آغاز راهپیمایی باقی مانده است ، صدها نفر از مردم تهران در قالب گروههای مختلف در خیابان آزادی به سمت میدان آزادی در حال حرکت هستند.

در میان این افراد قشرهای مختلف مردم از کودکان زنان جوانان و پیرمردان مشاهده می شود. تجمع مردم در مقابل ایستگاه های مختلف که برای راهپیمایی در نظر گرفته شده است بیشتر است.

22 بهمن روز وحدت و یکپارچگی ملتی آزاده و سرافراز است که با خون خود با خدای خویش و اولیای الهی اش عهد و پیمان بسته و با پیروی از سیدو سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)و با هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر دشمنان نظام همچون پیکر واحد و دژ مستحکم نفوذ ناپذیر ایستاده است و از حقوق حقه خویش دفاع و از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی به ویژه دستاوردهای نانو و بیوتکنولوژی ، انرژی صلح آمیز هسته ای و هوا و فضا صیانت می کنند.

مراجع عظام تقلید ، شخصیت ها ، سازمان ها ، نهادها نیز ضمن اعلا‌م آمادگی خود برای حضور در راهپیمایی امروز ، مردم را برای شرکت گسترده در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن فراخواندند.

سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور مردم در راهپیمایی امروز را با توجه شرایط موجود مهم و ضروری دانستند.

صدها خبرنگار خارجی برای پوشش خبری مراسم راهپیمایی امروز به ایران آمده‌اند.



