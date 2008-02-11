حضور پرشور مردم پاسخی محکمی به دشمنان انقلاب/ در تلاشیم تا حقی از نامزدی ضایع نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که صبح امروز به منظور حضور در راهپیمایی22 بهمن همراه با ملت ایران در راهپیمایی حضور داشت، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی امسال بسیار فوق العاده و پرشور است.

وی افزود: این حضور نشان داد که ملت ایران روز به روز در برابر آرمانهای انقلاب اسلامی محکم تر از گذشته می ایستند و پاسخ محکمی به دشمنان می دهند.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: باید به این ملت صدآفرین گفت زیرا با این حضورشان جایگاه انقلاب را حفظ کرده اند و مخالفت خود را با کشورهای استکباری بخصوص آمریکا و اسرائیل نشان می دهند.

آیت الله جنتی با اشاره به حضور پرشور و اقتدارآفرین ملت ایران در یوم الله 22 بهمن گفت: دشمنان اسلام و مسلمین این راهپیمایی عظیم و پرشور ملت ایران را مشاهده می کنند و صدای مرگ بر اسرائیل و آمریکا را می شنوند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره حضور مردم در نتخابات آتی مجلس تصریح کرد: حضور مردم پای صندوق های رای در اصل ادامه همین راهپیمایی هاست و مردم همچون امروز وظیفه خود می دانند که پای صندوق های رای حاضر شوند واقتدار جمهوری اسلامی ایران را یکبار دیگر به جهانیان ثابت کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره درخواست رئیس جمهور برای بررسی دقیق رد صلاحیت ها تا حق کسی ضایع نشود، نیز خاطرنشان کرد: ما تا سوم اسفند به شکایات داوطلبان رسیدگی می کنیم و در تلاشیم تا حقی از کسی ضایع نشود به گونه ای که حتی امروز نیز بسیاری از آقایان در حال بررسی شکایات هستند.

جنتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی گروهها و جناحهای سیاسی به دنبال آن هستند تا اعلام کنند انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی انتخاباتی رقابتی نخواهد بود،گفت: به لطف خدا و همت مردم که صحنه ای همچون امروز را خلق کرده اند ما در آن روز نیز انتخاباتی رقابتی خواهیم داشت.

به گفته وی، مردم پای صندوقهای رای حاضر خواهند شد و یک بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد.