نرخ بیکاری در فارس از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر کار و امور اجتماعی شامگاه گذشته در جریان افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کازرون افزود: استان فارس امسال در ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش نرخ بیکاری موفق عمل کرده و با برنامه ریزی های صورت گرفته همچنان این روند را ادامه خواهیم داد.

جهرمی با بیان اینکه درسطح کشور نیز برای کاهش نرخ بیکاری و توسعه فرصتهای شغلی اقداماتی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون چهار بسته سیاسی در 18 برنامه عملیاتی برنامه ریزی شده است.

وی ضمن تشریح کاهش نرخ بیکاری طی دو سال گذشته یادآور شد: طی مدت اخیر نرخ بیکاری در سطح کشور از 3/12 درصد به 8/9 درصد در سال جاری کاهش یافته که باید با برنامه ریزی بیشتر این نرخ را همچنان کاهش داد.

وزیر کار و امور اجتماعی عمده ترین عوامل کاهش نرخ بیکاری را در کوتاه مدت، توسعه مراکز فنی و حرفه ای در وزارت کار برشمرد و افزود: هرچقدر بتوان نیروی انسانی ماهر پرورش داد در جذب آنها به بازار کار موفق ترعمل کرده ایم.

جهرمی با تاکید بر اینکه مهمترین بخش در سیاستهای بازار کار ایجاد فرصتهای شغلی است، تصریح کرد: این امر جز با سرمایه گذاری و برنامه ریزی درجهت توسعه اقتصادی تحقق نمی یابد.

وی بیان داشت: برای دست یابی به اهداف بزرگ و نهایی به چهار هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داریم که دولت در این بخش باید زیرساختها را فراهم و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.

در این مراسم مرکز آموزش فنی و حرفه ای کازرون با اعتباری حدود 750 میلیون تومان توسط وزیر کار افتتاح شد.

کازرون با جمعیتی حدود 254 هزار نفر در غرب استان فارس واقع شده است.