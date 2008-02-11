دستور ویژه رئیس جمهور برای بررسی رسوب کالا در بنادر

محمد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل رسوب کالا در برخی بنادر کشور گفت: مکانیزم بالابردن عوارض برای ترغیب واردکنندگان کالا به خارج کردن کالاهای خود به سرعت از بنادر ایده خوبی است ولی مخالفانی از جمله سازمان تغزیرات حکومتی دارد.

وزیر راه و ترابری افزود: صاحبان کالا خود نیز موافق ترخیص سریعتر کالاهای وارداتی خود از بنادر هستند اما ظاهرا مشکل اسناد دارند که باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی از صدور دستور بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر توسط رئیس جمهور خبرداد و تصریح کرد: رئیس جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده اند که با بررسی این موضوع، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را ارائه دهد.

به گفته رحمتی، هم اکنون بالغ بر 85 هزار کانتینر 12 تنی در بندر شهید رجایی رسوب شده که می توان گفت بالغ بر یک میلیون تن بار کانتینری در بندر شهید رجایی رسوب کرده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، این درحالی است که سال گذشته کمتر از 50 هزار کانتینر در این بندر رسوب شده بود.

وی اظهار داشت: همچنین هم اکنون میزان آهنی که در بندر شهید امام خمینی رسوب شده، بالای 1.5 میلیون تن است.