اوباما در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا کشته خواهد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "دوریس لسینگ" گفت : اگر اوباما رئیس جمهوری آتی آمریکا شود به طور قطع کشته خواهد شد.

وی در گفتگو با روزنامه "داگنز نیهتر" چاپ استکهلم درباره اینکه آیا از اوباما حمایت می کند یا از هیلاری کلینتون؟، اعلام کرد: اهمیتی ندارد، اما پیشنهاد می کنم که دو دموکرات، نیروهای خود را در انتخابات با هم یکی کنند.

لسینگ بدون اشاره به ماهیت عاملان قتل احتمالی اوباما گفت : "احتمالاً آن اقدام زیاد طول نخواهد کشید تا مرد سیاهی را در سمت ریاست جمهوری ببینند؛ آنها او را خواهند کشت".

باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رقیب اصلی هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی موسوم به کاکس محسوب می شود.

وی پدری کنیایی و مادری آمریکایی دارد. اوباما به واسطه آرمان گرایی بی حد حصرش از محبوبیت بالایی در میان مردم آمریکا برخوردار است.