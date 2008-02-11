تلاش برای جایگزینی کشت زعفران به جای خشخاش در افغانستان

حسن فخر الدین خان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: زعفران در افغانستان از 30 سال پیش کشت می شده است و و جایگزینی آن به جای خشخاش می تواند کشاورزی افغانستان را متحول کند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز زعفران در افغانستان کشت می شود اما به دلیل نبود امکانات به صورت سنتی خشک شده و به مصرف داخلی می رسد.

فخرالدین خان با اشاره به اینکه 72 نوع انگور در افغانستان کشت و صادر می شود گفت: زیره سفید، زیره سیاه ، کنجد نیز از دیگر محصولاتی است که در افغانستان کشت می شود و توسعه آنها می تواند از گسترش کشت خشخاش بکاهد.

وی در خصوص بازدید از نمایشگاه کشاورزی مشهد گفت: نیاز ما کمک تکنولوژیکی است و حضور ما در نمایشگاهها برایمان دستاوردهای مهمی دارد.

فخرالدین تصریح کرد: از جمله دستاوردهای ما اخذ قرار دادهای چند صد میلیونی در طول چند دوره نمایشگاه است و در حال حاضر به منظور اخذ قرارداد برای امور کشاورزی و مالداریمان در نمایشگاه شرکت کرده ایم.

مدیر کشاورزی و مالداری غرب افغانستان یادآور شد: تا به حال سه نمایشگاه در هرات برگزار کرده ایم که در سطح خود خوب بوده است و یک نمایشگاه بین المللی کشاورزی نیز در کابل برگزار شده است.

فخر الدین خان اظهار داشت: کشور ایران به دلیل مرز مشترک، تطابق فرهنگی به خصوص در امور تجاری و قرار دادی و ترانزیت مناسب همواره اولویت اول ما بوده است.

وی در خصوص دامداری نیز گفت: چندی پیش 18 هزار اسپرم گاو جهت اصلاح نژاد به افغانستان بردیم و از آنها در اصلاح نژاد گاوهای بومی که بیشتر در شخم زمینی زمین استفاده می کردند، بهره بردیم.

وی از پروژه دو میلیون دلاری که قرار است در امور فرآورده های لبنی سرمایه گذاری شود نیز خبر داد.