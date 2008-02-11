توزیع سهام عدالت فرهنگیان در 30 استان کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مراسم نمادین ارائه سهام عدالت فرهنگیان استان تهران طی سخنانی خدمت رسانی و تحقق عدالت را از سیاست های اصلی دولت نهم برشمرد و در تشریح سهام عدالت گفت: سهامی که از سوی بنگاه های اقتصادی و کارخانه ها واگذار می شود ارزش افزوده تولید کرده و سودآوری می کند که این سودها در اختیار سهامداران قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه نیمی از مبلغ سهام توسط مردم و نیمی توسط دولت و از محل سود سهام پرداخت می شود، گفت: آن بخشی از هزینه سهام عدالت که توسط مردم پرداخت می شود به نسبت سطح درآمد، در دوره های 5 یا 10 ساله تقسیط می شود و مازاد سود سهام در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از تصویب دریافت کل مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان از دولت خبر داد و گفت: از همکاران در صندوق ذخیره فرهنگیان خواسته ام فقط به فکر دوران بازنشستگی فرهنگیان نباشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش عدالت را به معنای توانمند سازی اعضای جامعه و شکوفا کردن استعدادهای آحاد جامعه برای حضور اثر بخش در جامعه دانست و اظهار داشت: با این رویکرد دولت در راستای به حاکمیت رساندن مستضعفین و شکل گیری حکومت عدل جهانی تلاش های زیادی آغاز کرده است.

وی پوشش کامل تحصیلی برای یکایک فرزندان واجب التعلیم، اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی، پیش بینی جریمه برای والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود شوند و توسعه آموزش عالی و گسترش رویکرد کار آفرینی را از مصادیق توانمند سازی در سطح جامعه طی سالیان اخیر عنوان نمود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که یکی از جنبه های آن توزیع ثروت در جامعه است که توزیع سرمایه یکی از روش های تحقق این امر است.

علی احمدی ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش عالی در کشور را اقدام دیگر دولت نهم در راستای توانمند سازی و عدالت محوری برشمرد و گفت: سال گذشته برای اولین بار ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها از تقاضا بیشتر شد که این امر بیانگر فراهم شدن زمینه برای تحصیل کلیه افراد واجد شرایط است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش آشنایی هر چه دانش آموزان و دانشجویان با کار آفرینی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این امر باید در دستور کار مسئولان نهادهای آموزشی کشور قرار گیرد.