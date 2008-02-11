به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، این برنامه‌ها با هدف ساماندهی دانشجویان دانشکده مهندسی، مبلغان، پرستاران و دیگر اقشار مسلمان در مالزی برگزار می‌شوند.

این دوره‌های آموزشی شامل چند دوره علوم شریعت هستند که یکی از آنها برای جوانان با هدف اطلاع‌رسانی دینی به منظور حفاظت از عقاید آنها و تمسک به هویت اسلامی آنها برگزار می‌شود. دیگردوره‌ها دوره علوم شریعت برای بیماران و چگونگی عبادت بیمار به صورت صحیح، همچنین دوره ساماندهی پرستاران اطفال و تلاش آنها برای فهماندن دین اسلام به فرزندان مسلمان هستند.

در این آموزشها مسائل زنان مسلمان، فرهنگسازی در خصوص مسائل مختلف دینی، ساماندهی مبلغان و ارائه نقش آنها در اشاعه اسلام صحیح به دور از افراط و تفریط و اندیشه مثبت در زندگی و خدمت دینی نیز بررسی می‌شوند.

صدها جوان مسلمان از کشور مالزی و دیگر کشورها به منظور بهره‌گیری از این آموزشها مشارکت کرده‌اند. دفتر مجمع جهانی جوانان مسلمان در مالزی به منظور فهم دین اسلام زبان عربی را نیز آموزش می‌دهد.