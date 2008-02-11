تغییرات در تیم انتخابات کلینتون در پی پیروزی های اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری های رویترز و فرانسه، نتایج شمارش قریب به90 درصد آرای درون حزبی( کاکس) در ایالت "مین" که اوباما در آن پیروز شد نشان داد که وی با کسب 59 درصد آراء، شکست را بر رقیب هم حزبی خود هیلاری کلینتون تحمیل کرده است.

باراک حسین اوباما رقیب اصلی هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی موسوم به کاکس به شمار می رود.

وی پدری کنیایی و مادری آمریکایی دارد. اوباما به واسطه آرمان گرایی بی حد و حصرش از محبوبیت بالایی در میان مردم آمریکا برخوردار است. وی تا کنون در کاکس چند ایالت پیروز شده و وی در آخرین پیروزی اش در روز یکشنبه درایالت "مین" در برابر هیلاری کلینتون شگفتی ساز شده است.

تا کنون در بیش از 20 ایالت آمریکا رقابتهای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار شده است و اوباما روز شنبه نیز موفق شده بود در ایالتهای لوئیزیانا، نبراسکا و واشنگتن به پیروزی دست یابد.



شبکه فرانس 24 فرانسه در این باره گزارش می دهد که مردم آمریکا موفقیت را دوست دارند و با مشاهده موفقیتهای اوباما حمایت خود را از وی تشدید کرده اند.

در پی شکستهای اخیر کلینتون که میزان رای وی در "مین" 41 درصد بود، روز گذشته رسماً اعلام شد که وی "پتی سولیس دویل" مدیر ستاد انتخاباتی خود را برکنار و "مگی ویلیامز" را به جای او برگزیده و اکنون همه نگاهها به انتخابات روز سه شنبه آینده در شهر واشنگتن و ایالتهای مریلند و ویرجینیا دوخته شده است؛ مناطقی که تعداد قابل توجهی سیاهپوست دارد و همین مسئله شانس پیروزی این نامزد سیاه پوست را در این حوزه ها بسیار افزایش داده است.

آمارها حاکی از آن است که تا کنون بیش از 80 درصد سیاهپوستان عضو حزب دموکرات آمریکا، به اوباما رای داده اند و اکثریت ساکنان واشنگتن - پایتخت آمریکا- سیاهپوست هستند و این معادله درایالتهای مریلند و ویرجینیا بیش از 20 درصد است.